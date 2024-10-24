Семья главного медика ВЛК Тернополя приобрела за день квартиру, дом и 5 участков: данные из декларации

Жена начальника медицинской службы Тернопольского областного ТЦК и СП Олега Фариона после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины стала владелицей квартиры, дома и пяти земельных участков. Вся недвижимость была приобретена за одни сутки.

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Как сообщает журналист Игорь Мосийчук, в 2022 году Олег Фарион занял должность врача-психиатра в КНП "Кременецкая опорная больница". Параллельно он возглавил ВЛК при Кременецком ТЦК и СП.

Вдекларации за этот год он указал в своей собственности ВАЗ (2011), SKODA (2008) и ИЖ-2717 (2006). Также он отметил наличие наличных сбережений в размере $5 тыс. и $10 тыс. супруги Роксоланы Мирус-Фарион. Зарплата супругов за год составляла:

Олег Фарион – 280 тыс. грн;

Роксолана Мирус-Фарион – 389 тыс. грн.

Но в 2023 году он Олег Фарион был повышен до главного медика ВЛК этого региона – начальника медицинской службы Тернопольского областного ТЦК и СП. Но, согласно данным издекларации, на новом месте ему стали платить несколько меньше – 229 тыс. грн. Доходы его супруги также снизились – до почти 266 тыс. грн.

Несмотря на это 5 июля 2023 Роксолана Мирус-Фарион за один день стала владелицей немалого количества имущества: квартиры в Тернополе (48,8 кв.м), дома в селе Высшие Лубянки Збаражской ОТГ (104,5 кв. м) и п земельных участков общей площадью в 2,7 га. Данные о стоимости недвижимости в декларации не указаны, а также нет информации о получении его по наследству, подарок и т.д.

"Получается, что все это имущество просто "свалилось с неба". Кстати, суммарная заработная плата Олега Фариона и его жены составляла почти 670 тыс. грн, но и этих средств вряд ли хватило бы для такого массового приобретения недвижимости. И это без учета расходов на пищевые продукты, коммунальные услуги и т.д", – подчеркивает Мосийчук.

Также OBOZ.UA сообщал, что руководитель Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области Олег Пахниц в своей декларации указал ежемесячный доход от предпринимательской деятельности в размере более миллиона гривен. Кроме того, Пахниц вместе с семьей владеет десятками земельных участков, автопарком, самолетом, оружием и рядом компаний.

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