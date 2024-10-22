Самый богатый чиновник Украины: как руководитель правоохранительного органа из Полтавы задекларировал самолет, квартиру в Словакии и элитные авто

Руководитель Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области Олег Пахниц – официально один из багатейших чиновников Украины. В своей декларации он указал ежемесячный доход от предпринимательской деятельности в размере более миллиона гривен. Кроме того, Пахниц вместе с семьей владеет десятками земельных участков, автопарком, самолетом, оружием и рядом компаний.

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Как говорится в официальной декларации Олега Пахница, с 2014 по 2022 год он занимался предпринимательской деятельностью, а до этого – 16 лет работал в органах прокуратуры. За 8 лет в бизнесе Пахниц, если верить его официальному доходу, смог построить настоящую империю. Его семье принадлежат 30 земельных участков, ряд компаний, в том числе сельскохозяйственных.

Зарплата Олега Пахница за 2023 год – 714 662 грн. В БЭБ в прошлом году в среднем от зарабатывал чуть менее 60 тыс. грн. При этом общий доход семьи составляет 13 млн 61 тыс. грн (с учетом дохода от предпринимательской деятельности, аренды, продажи имущества). В прошлом году супруга чиновника Светлана подарила дочери Елизавете 1,7 млн грн. То есть ежемесячно официально семья руководителя БЭБ зарабатывает более 1 млн грн.

На чиновника и его родственников оформлено 30 земельных участков. Дом площадью 241.7 кв.м, принадлежащий Пахницу, находится в Мариуполе. В Словакии с июля 2023 жена арендует квартиру площадью 175 квадратов. Чиновник живет в съемной квартире площадью 56,8 квадратов в Полтаве. Свои квартиры у семьи есть в Днепре (110,3 кв.м. и 247,8 кв.м). Там же они владеют нежилыми помещениями.

Руководитель регионального БЭБ также уже во время войны купил два образца оружия (относятся к охотничьем винтовкам и карабинам). Еще двумя образцами оружия он владеет еще с 2020-го. В автопарке миллионера – 26 авто. Большинство из них – прицепы и грузовики (вероятно, используется в коммерческих целях). Жена через связанную компанию владеет Porsche Cayenne (2020 г.в). Такой автомобиль, в зависимости от состояния и пробега, может стоить около 4 млн грн. Среди легковых автомобилей также семья владеет Audi Q7, Mitsubishi Pajero Sport, Volkswagen Multivan (2023).

Самое интересное – чиновник зарегистрировал однопоршневой самолет Socata TB20GT, принадлежащий связанному с ним предприятием, и доверенность на управление этим воздушным судном.

Жене принадлежит СК "Мидас" (занимается грузовиками, предоставлениями в аренду строймашин и оборудования). Согласно данным YouContol – общий доход предприятия составляет 55,3 млн грн в 2023 году. Женщине также принадлежит ООО "Прогресс" (выращивание зерновых, бобовых и масличных культур, доход в 2023-м - 72,8 млн грн), "Релакс" (производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, доход в прошлом году - 33,1 млн грн) и еще ряд предприятий.

Краткая биография (с сайта БЭБ):

Пахниц Олег Викторович – руководитель Территориального управления БЭБ в Полтавской области.

Родился в 1975 году в г. Мариуполе;

образование: Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, специальность "Правоведение", квалификация юрист;

с 1998 по 2014 годы – работа в органах прокуратуры Украины;

с 2014 по 2022 годы – осуществлял предпринимательскую деятельность;

с декабря 2022 - руководитель Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области.

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