Самые бедные пенсионеры Европы: в каких странах пожилые люди получают меньше всего

Уровень жизни среди пенсионеров в Европе существенно различается. Так, в Восточной Европе и странах Балтии пожилые люди чаще живут за чертой бедности, а в Северной и Западной – имеют более стабильные доход. В то же время, в Швейцарии и Великобритании показатели бедности на пенсии оказались выше, чем ожидалось.

Видео дня

Об этом свидетельствуют обнародованные Euronews данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая исследовала, в каких странах самые низкие и самые высокие пенсии относительно среднего дохода. OBOZ.UA выбрал главное.

Предел бедности в исследовании определяется как доход ниже 50% от среднего дохода по стране.

Страны с самым высоким и низким уровнем бедности пенсионеров

Пенсионеры в Восточной Европе и странах Балтии чаще всего сталкиваются с финансовой нестабильностью из-за низких пенсионных выплат и слабых систем социальной защиты. Самый высокий уровень бедностисреди пожилых людей зафиксирован в Эстонии, Латвии и Хорватии.

Эстония – 37,4% пенсионеров;

Латвия – 33%;

Хорватия – 28,5%;

Литва – 24,6%.

Среди пяти крупнейших экономик Европы самый высокий показатель наблюдается в Великобритании, за ней следуют Германия (14,1%) и Испания (13,1%). Италия показывает немного лучшие результаты – 12%, в то время как Франция выделяется с самым низким показателем – всего 6%.

Уровень бедности среди пенсионеров, как правило, ниже в Западной и Северной Европе. Исландия (3,1%), Норвегия (4,1%), Дания (4,3%) и Финляндия (5,5%) имеют одни из самых низких показателей.

Эти страны получают выгоду от сильных систем социального обеспечения и универсальных пенсионных схем. Тем не менее, Швейцария (19,8%) и Великобритания (14,9%) выделяются на этом фоне – их показатели бедности пенсионеров оказались выше, чем можно было бы ожидать.

В целом, уровень бедности среди женщин-пенсионеров намного выше, чем среди мужчин. Аналитики отмечают, что это объясняется -за более высокой продолжительностью жизни.

Пенсия относительно среднего дохода

Соотношение доходов лиц старше 65 лет к среднему доходу по стране) – показатель, которій демонстрирует, где пенсионеры получают меньше всего относительно среднестатистического гражданина.

Наименьшая пенсия относительно среднего дохода: – Эстония – 66,3%; – Литва – 66,5%; – Латвия – 71,4%; – Хорватия – 73,4%.

Самая высокая пенсия относительно среднего дохода: – Люксембург – 107% (пенсионеры получают больше среднестатистического гражданина); – Италия – 98,8%; – Португалия – 97,1%; – Испания – 96,7%.



Ключевые факторы бедности

По словам аналитика ОЭСР Эндрю Рейли, главной причиной бедности являются низкие пенсионные выплаты даже при длительном трудовом стаже (например, в Эстонии, Латвии и Литве).

даже при длительном трудовом стаже (например, в Эстонии, Латвии и Литве). Аналитики считают, что повышение эффективности пенсий первого уровня (солидарный – такой, как в Украине, когда пенсии платить государство) может снизить уровень бедности среди пожилых граждан, обеспечивая гарантированный минимальный доход.

"Те страны, которые имеют большие социальные пособия для пенсионеров, независимо от того, предназначены ли они только для самых бедных или выплачиваются всем, как правило, имеют более низкий уровень бедности среди старших возрастных групп по сравнению с общей численностью населения, например, Дания, Исландия и Норвегия", – сказал Рейли.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине самый низкий пенсионный возраст в Европе. Для сравнения: в Германии, где больше всего украинских беженцев, пенсионный возраст достигает 67 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!