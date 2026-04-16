"Самую красивую монету" продали на аукционе: какая цена и как выглядит шедевр

В Великобритании завершился аукцион, на котором продали редкую золотую монету Una and the Lion, которую считают "самой красивой" среди всех отчеканенных в Соединенном Королевстве. Лот ушел с молотка за 110 тыс. фунтов стерлингов.

Как сообщили в BBC, монета номиналом пять соверенов была частью частной коллекции, которую обнаружили во время оценки наследия в доме в Уэльсе. Она никогда не находилась в широком обращении – в 1839 году их отчеканили 200-300 единиц.

"Самая красивая монета Великобритании"

В аукционном доме Rogers Jones and Co отметили, что эта монета "широко считается самой красивой британской монетой, когда-либо отчеканенной, и одной из самых ценных в мире благодаря своей чрезвычайной редкости, исключительной художественности и глубокому культурному значению".

"Поскольку считается, что их было выпущено менее 300 штук, эти монеты редко попадают на аукцион, что отражается в мировом интересе, который они вызвали сегодня. Найти его во время распродажи среди огромной партии монет было сродни поиску спрятанного бриллианта. Это действительно произведение искусства", – говорит аукционист Чарльз Хэмпшир.

За редкий лот боролись двое коллекционеров из Великобритании, а также один из Франции. Торги начинались с 40 тыс. фунтов и быстро выросли до 100 тыс, но остановились на 110 тыс. фунтов, что довольно далеко от рекорда – в прошлом одну из таких монет продали за 340 тыс. фунтов. До такой отметки лот мог не добраться из-за незначительных царапин и следов использования.

Нетрадиционный шедевр мастера

Стоимость монеты также обусловленаее статусом исторического и художественного прорыва. Ее дизайн разработал главный гравер Королевского монетного двора Уильям Вайон, что считается его наивысшим достижением.

Вайон отошел от традиций и стал первым гравером, который изобразил британского монарха как вымышленного персонажа на монете. На аверсе изображена королева Виктория, ведущая льва, который является олицетворением силы британской нации и уравновешенности правительницы. Такой образ является отсылкой к Леди Уне из поэмы Эдмунда Спенсера "Королева фей", которая была впервые опубликована в 1590 году.

