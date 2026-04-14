Нацбанк выпустил новые 5 грн: как выглядят имеют

Национальный банк Украины (НБУ) выпустил новую памятную монету "Страна супергероев. Спасибо оружейникам!". Посвящена она работникам украинского оборонно-промышленного комплекса. Номинал монеты – 5 грн.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета была презентована во время торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня работника оборонно-промышленного комплекса.

Характеристики новой гривны:

номинал – 5 гривен;

монета отчеканена из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка);

год чеканки – 2026;

тираж – до 75 000 штук;

монета продается в специальной упаковке.

"За время полномасштабной войны профессия оружейника стала одной из ключевых, ведь инженеры, проектировщики, конструкторы ежедневно работают над тем, чтобы усиливать военную мощь и обороноспособность нашего государства", – говорится в сообщении НБУ.

Что изображено на новой монете

На аверсе (лицевой стороне) монеты изображен традиционный орнамент украинской вышивки, переходящий в "пиксель". Как рассказали в Нацбанке, он отражает эволюцию украинской силы – от наследия прошлого до инноваций настоящего. Внизу надпись: "Спасибо оружейникам!".

На реверсе (оборотной стороне) – фигура украинского оружейника, сосредоточенного на создании одного из самых эффективных на сегодня видов вооружения – БпЛА. Он символизирует собирательный образ украинских инженеров, конструкторов и других технических специалистов, чьи знания, идеи и инновации превращаются в инструменты защиты государства.

Где можно приобрести новые 5 грн

Купить монету можно с мая в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Также, по мере поступления, она будет доступна к продаже в банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

ПриватБанк;

ТАСкомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 100 грн. Ожидается, что она появится в августе и будет посвящена юбилею обретения Украиной независимости.

