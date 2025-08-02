Самая маленькая квартира – у Федорова: где живут украинские министры и кто владеет имениями

В Украине в новом составе правительства самую большую недвижимость задекларировал вице-премьер Алексей Кулеба. Ему принадлежит дом площадью почти 377 кв. м. При этом ряд чиновников живет в арендованной недвижимости, среди них и премьер-министр Юлия Свириденко.

Видео дня

Что интересно, по сравнению с нардепами, украинские чиновники Кабмина живут относительно скромно. В парламенте есть сразу несколько народных избранников, которые владеют имениями площадью более 2 тыс. кв.м. О том, какую недвижимость задекларировали члены Кабмина и кому живется лучше – парламентариям или министрам, читайте в материале OBOZ.UA.

Что нужно знать:

большинство министров построили свои "имения" еще до трудоустройства в Кабмин. Самый большой дом – 376,5 кв. м. По меркам Рады – достаточно скромное жилье;

Самый большой дом – 376,5 кв. м. По меркам Рады – достаточно скромное жилье; самая маленькая недвижимость – у вице-премьера-министра цифровой трансформации Михаила Федорова. В 2019-м он купил квартиру площадью 74,8 кв. м в ЖК "Комфорт Таун" в Киеве;

вызывает вопросы задекларированная аренда недвижимости. В частности, госпожа премьер-министр Юлия Свириденко арендует квартиру у связанного лица – пенсионерки из родного для политика Чернигова;

новый руководитель Минэнерго Светлана Гринчук арендует большую квартиру в клубном доме "Гоголевская, 47". Если учитывать рыночные цены на аренду таких квартир, у Гринчук "на жизнь" и воспитание ребенка должно оставаться лишь около 30% зарплаты, остальные – расходы на аренду элитной недвижимости;

Если учитывать рыночные цены на аренду таких квартир, у Гринчук "на жизнь" и воспитание ребенка должно оставаться лишь около 30% зарплаты, остальные – расходы на аренду элитной недвижимости; дома чиновников трудно сравнивать с имениями некоторых депутатов. В частности, у Вадима Столара – 2062,8 кв. м в Козине (Конча-Заспа), а у Василия Петевки – 2032 кв. м в Мукачево.

Где живут украинские чиновники: дома, квартиры и богатые родственники

Среди членов правительства больше всего повезло Алексею Кулебе, вице-премьер-министру развития громад и территорий. Именно он живет в самом большом доме (если верить декларациям) среди всех членов Кабмина. Его жене Галине Дмитриченко-Кулебе принадлежит дом площадью 376,5 кв. м. Правда, это имение находится в собственности супруги политика еще с 2005-го. В биографии Кулебы на сайте КМУ указано, что в 2005-м 22-летний Кулеба только окончил обучение в Киевском национальном университете им. В.Гетьмана.

Дом, который был оформлен на супругу вице-премьера, находится в пригороде Киева – Крюковщине. Недалеко – лес и озеро. Галина Дмитриченко-Кулеба начала заниматься бизнесом менее двух лет назад (ФЛП она зарегистрировала в октябре 2023-го). За прошлый год ее доход от предпринимательской деятельности составил 138,6 тыс. грн в месяц. Ранее Кулеба работала в Национальном транспортном университете – ее среднемесячная зарплата составляла в среднем 5,5 тыс. грн в 2022-м.

В 2024-м семья Кулебы приобрела право на недостроенные апартаменты в Яремче (от ООО "Литий Инком Инвест"). Площадь этих апартаментов – чуть менее 40 метров. Сейчас компания "ООО "Литий Инком Инвест" принадлежит жительнице Киева Алене Манзер. Кроме того, в бесплатном пользовании Кулебы находится квартира площадью 109 кв. м в ЖК "Шевченковский" (принадлежит Надежде Андриановой).

Герман Галущенко (бывший министр экономики), который в обновленном правительстве возглавил Минюст, владеет домом площадью 319,7 кв. м в Великой Солтановке Киевской области. На момент оформления права собственности Галущенко работал в "Энергоатоме". Судя по фото из Google Earth, Галущенко владеет домом рядом с лесом, у него также есть собственный бассейн. Еще в 2010-м Галущенко также приобрел квартиру в Киеве площадью 45,5 кв. м.

На третьем месте среди владельцев крупнейших имений оказался министр обороны Денис Шмыгаль. Он еще с 2014-го владеет во Львове домом площадью 215,9 кв. м. Министр молодежи и спорта Матвей Бедный живет в доме площадью 215,1 кв. м еще с 2009-го. Владелица – его жена Виктория Дашутина.

Министр экономики Алексей Соболев арендует квартиру площадью 130 кв. м. А новый руководитель Министерства энергетики Светлана Гринчук арендует квартиру площадью 127,1 кв. м. Это жилье женщина наняла в конце декабря прошлого года, а до этого жила в квартире своего бывшего мужа.

Гринчук, как удалось выяснить OBOZ.UA, арендует трехкомнатную квартиру в клубном доме "Гоголевская, 47". В этом ЖК сейчас сдают в аренду значительно меньшую квартиру за 1,7 тыс. долларов. Даже если трехкомнатная квартира для министра стоит столько же, как и аренда меньшей по площади двухкомнатной, ежемесячно лишь за аренду политику необходимо отдавать около 71 тыс. грн. И это при том, что в этом же ЖК Гринчук также арендует паркоместо.

В прошлом году Гринчук ежемесячно зарабатывала до налогообложения около 107 тыс. грн на должности министра. Следовательно, она должна отдавать около 70% своего дохода (с учетом расходов на аренду паркоместа) лишь за жилье. Конечно же, если госпожа министр платит за аренду квартиры рыночную цену.

Наталья Калмыкова, министр по делам ветеранов, собственного жилья в Киеве не имеет (однако у нее есть дом в 124,3 кв. м в Винницкой области).

Новый премьер-министр Юлия Свириденко еще с 2021-го (на тот момент работала в Офисе президента) живет в большой квартире в элитном ЖК на Печерске – ЖК Busov Hill. Глава правительства последние десять лет работает на государство, поэтому денег для покупки такого жилья нет. Квартиру приобрела черниговская пенсионерка, которая почти сразу же сдала жилье в аренду Свириденко.

Так, в 2021-м Свириденко переехала из Святошинского района на Печерск. Из маленькой однокомнатной квартиры она переселилась в апартаменты площадью почти 120 кв. м. Квартиру на Печерске политик взяла в аренду у Лидии Уманец. OBOZ.UA удалось выяснить, что квартира была куплена 18 октября 2021-го, а уже 10 ноября 2021-го жилье арендовала Юлия Свириденко.

Значительно больше повезло нардепам: у кого больше всего жилья

Вадим Столар, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь", задекларировал самый большой дом среди всех народных депутатов. Он арендует у своей бывшей жены Инны Майструк дом площадью 2062,8 кв. м в Козине. При том, что в доме также проживают и дети народного депутата.

Член депутатской группы "Довіра" Василий Петевка живет в имении, площадь которого всего лишь на 30 квадратов уступает дому Столара. Апартаменты с мансардой, гостевой дом, гараж, насосная щитовая, навес занимают площадь 2032,5 кв. м. Официально резиденция принадлежит жене нардепа Марине Петевке.

Нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко оказался на третьем месте среди нардепов-владельцев (или жителей) крупнейших резиденций. Горбенко владеет имением площадью 1 834 кв. м в Лесниках Киевской области.

Подробнее о том, где активнее всего покупают жилье украинские чиновники, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.