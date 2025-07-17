Свириденко живет в элитной квартире на Печерске, которая оформлена на черниговскую пенсионерку: аренда состоялась почти сразу после покупки

Новый премьер-министр Юлия Свириденко еще с 2021-го (на тот момент работала в Офисе президента) живет в большой квартире в элитном ЖК на Печерске – ЖК Busov Hill. Глава правительства последние десять лет работает на государство, поэтому средств для покупки такого жилья у нее нет. Квартиру купила черниговская пенсионерка, которая почти сразу сдала жилье в аренду Свириденко.

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Эта же пенсионерка через несколько месяцев купила еще и большое паркоместо в том же ЖК – и так же мгновенно сдала его в аренду будущему премьеру. О том, где живет глава Кабмина и как может быть связана с владелицей арендованной квартиры, читайте в материале OBOZ.UA.

Недвижимость премьера

Юлия Свириденко купила квартиру в Киеве еще в 2014-м – 33,5 квадратных метра в Святошинском районе. Это однокомнатная квартира в новом, но относительно бюджетном доме. На тот момент у Свириденко уже было несколько квартир в родном Чернигове (одна из них – в совладении с родственниками).

В 2021-м Свириденко переехала из Святошинского района на Печерск. Из маленькой однокомнатной квартиры она поселилась в апартаментах площадью почти 120 квадратных метров. Речь идет об одном из самых дорогих домов на Печерске – ЖК Busov Hill. Сейчас в этом ЖК квартира такой площади стоит до 500 тыс. долларов. А аренда – около 2,5 тыс. долларов в месяц.

На тот момент, согласно декларации, ежемесячный доход Свириденко составлял около 51,3 тыс. грн. А на счету в ПриватБанке у нее было 128,8 тыс. грн. 39-летняя Свириденко работает в государственном секторе с 2015-го (занимала различные должности в Черниговской областной государственной администрации). А ее муж (уже бывший) имел общий доход в размере 138 тыс. грн в месяц.

Квартиру на Печерске политик взяла в аренду у Лидии Уманец. OBOZ.UA удалось выяснить, что квартира была приобретена 18 октября 2021-го, а уже 10 ноября 2021-го жилье арендовала Юлия Свириденко. Тогда она еще работала в Офисе президента, однако буквально в следующем месяце возглавила Министерство экономики.

На этом улучшение имущественного положения политика не закончилось. В феврале 2022-го Лидия Уманец купила в этом же ЖК паркоместо на третьем уровне паркинга площадью 23 кв. м (площадь почти как смарт-квартира). Сейчас паркоместа здесь уже распроданы, однако в элитных ЖК, вроде ЖК Busov Hill, такая недвижимость может стоить около 40 тыс. долларов. Судя по площади, это паркоместо для двух автомобилей. Новую покупку Уманец уже через четыре дня после оформления официально передала в аренду Свириденко.

У Лидии Уманец нет другой недвижимости в Киеве, но есть в Чернигове – родном городе Свириденко. Там Уманец владеет однокомнатной квартирой в типовой девятиэтажке. Зачем пенсионерке квартира в элитном доме на Печерске – загадка. Даже если она решила инвестировать накопленные при жизни миллионы в элитную недвижимость, странным выглядит решение также купить и дорогое паркоместо.

Чем занимается Уманец

OBOZ.UA удалось найти страницу Лидии Уманец в соцсетях. Судя по ее комментариям под фото, она близкая родственница Евгения и Елены Уманец. Семья проживает в Чернигове. Евгений Уманец занимается дорожными работами в Черниговской области.

Нам удалось найти его номер в сервисе GetContact. Оказалось, что знакомые Евгения Уманца подписывали его в том числе как "Свириденко". А бывший муж Юлии Анатольевны – Сергей Дерлеменко – был владельцем компании "Лидс трейд" (занимается ремонтом дорог) до 2018-го, а с 2019-го его на этой должности заменил все тот же Евгений Уманец. Компания успела принять участие лишь в четырех тендерах и сейчас находится в черном списке АМКУ (за нарушение конкурентных правил).

Стоит отметить, что сейчас доходы Юлии Свириденко позволяют ей арендовать квартиру в элитном ЖК. В правительстве она зарабатывает около 100 тыс. грн, кроме того, Свириденко успевает работать в "Киевской школе экономики" и там получает ежемесячный гонорар в 258,5 тыс. грн.

Мы обратились с запросом сначала в пресс-службу Свириденко, а затем и на ее официальную почту с просьбой объяснить, как она связана с Евгением Уманцем, сколько платит Лидии Уманец за аренду квартиры в элитном ЖК и не была ли эта недвижимость приобретена специально для будущего премьера. На момент публикации ответа мы не получили.

Что интересно, согласно реестру прав на недвижимое имущество, 7 июля 2025-го Свириденко Юлия Анатольевна стала владелицей квартиры площадью 45,7 кв. м в ЖК "Варшавский-2" (столичный жилой массив Виноградарь). Если речь идет именно о премьере, а не о ее полной тезке, то вскоре эта квартира должна появиться в декларации новой руководительницы правительства.

Подробнее о состоянии и доходах новых чиновников, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.