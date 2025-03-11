Самая маленькая квартира с необычным ремонтом: украинцам за 6,5 тыс. грн предлагают квартиру крошечной площадью

В Ирпене Киевской области сдают в аренду одну из самых маленьких квартир площадью всего 15 квадратов. При этом за жилье просят ежемесячный платеж в 6,5 тыс. грн. Квартира подходит для одной семьи без домашних питомцев.

Видео дня

Об этом говорится в объявлении, размещенном на специализированном портале. "Квартира со стильным ремонтом, двухэтажная, на втором ярусе – спальное место с ортопедическим матрасом. В квартире установлен кондиционер-инвертор (обогрев при -25°С и охлаждение), холодильник, бойлер, стиральная машина, индукционная плита", – говорится в объявлении.

В квартире разместилась небольшая кухня с рабочей зоной, стиральная машина. Также есть полноценный санузел. Напротив него – диван, а над диваном – спальное место с ортопедическим матрасом.

Что происходит на рынке недвижимости

В Украине в трех областях количество квартир, продаваемых на вторичном рынке, в полтора раза возросло в Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской областях. При этом больше всего цены выросли в Волынской области (на 7%).

По данным аналитического центра DIM.RIA, средняя стоимость, указываемая владельцами в предложениях о продаже однокомнатных квартир, в течение февраля выросла в большинстве областей. Существеннее всего в Волынской области, на 7% ($51,5 тыс. за однокомнатную квартиру).

Волынская область стала также лидером по росту стоимости однокомнатной квартиры на вторичке в масштабах года (+31%), вторая ступень – в Черновицкой области (+29%), третья – в Закарпатской (+28%). Дороже всего по состоянию на конец февраля 2025 года стоит однокомнатная квартира в Киеве – в среднем около $90,2 тыс.

Как ранее писал OBOZ.UA, на Украине налог на недвижимость в 2025 году придется заплатить всем владельцам большой недвижимости. "Большая" в понимании Налогового кодекса – это квартира от 60 квадратов и дом от 120 квадратов. Если есть и квартира, и дом, то эти две цифры суммируются (то есть большой будет считаться площадь от 180 квадратов).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!