С банковских счетов могут начать "пропадать" деньги: какие изменения готовят для украинцев

На клиентов государственных банков (а они контролируют большую часть банковской системы) распространяется автоматическое списание задолженностей со счетов. Но такой механизм хотят распространить и на остальные банки в Украине.

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Об этом в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости" заявил министр юстиции Денис Маслов. Новые правила могут вступить в силу уже с октября.

"У нас стоит задача: чтобы в октябре были подключены все банки в Украине и чтобы это позволяло быстро находить средства должника в автоматическом порядке, производить списание этих средств и погашение соответствующих задолженностей. Я просто хочу напомнить, что, например, у нас много долгов, в том числе по алиментным обязательствам и так далее", – подчеркнул Маслов.

Как будет работать новый механизм с 23 октября

Обновлённый порядок регламентирован приказом Министерства юстиции № 1837/5 от 9 июля 2026 года, принятым во исполнение Закона № 4833-IX о цифровизации исполнительного производства. Новые нормы вступят в силу одновременно с вступлением в силу закона – с 23 октября 2026 года.

Ключевое изменение заключается в том, что цифровая система будет охватывать весь процесс – от первоначального поиска активов должника до фактического списания денег и их перечисления взыскателю.

Система будет искать не только обычные банковские счета

К электронному взаимодействию через Автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП) обязательно привлекаются:

все коммерческие и государственные банки ;

; небанковские поставщики платежных услуг ;

; эмитенты электронных денег ;

; другие финансовые учреждения.

Это означает, что государственные и частные исполнители смогут получать данные и налагать взыскания не только на традиционные банковские текущие или депозитные счета, но и на электронные кошельки и электронные деньги.

Реакция финансовых учреждений – в течение одного часа

Обмен документами (запросы, постановления об аресте или его снятии, платежные инструкции) будет осуществляться через защищенные программные интерфейсы API.

Информационные системы банков и финансовых компаний будут обязаны ежечасно проверять наличие новых документов от исполнителей. Ответ на запрос о наличии счетов, их реквизитах и остатке средств банк должен будет предоставить не позднее чем в течение 1 часа рабочего времени.

Не только арест, но и автоматическое списание

Автоматизация больше не будет ограничиваться лишь "замораживанием" средств на карте. После прохождения законных процедур исполнитель в несколько кликов будет формировать платежную инструкцию для принудительного списания необходимой суммы долга. Работа с электронными деньгами предусматривает их погашение с последующим перечислением средств на счета исполнительной службы или частного исполнителя.

Какой лимит средств защищен от взыскания

Несмотря на автоматизацию и жесткие сроки, законодательство оставляет за гражданами право на обеспечение базовых жизненных потребностей.

Акцент делается на том, что не все средства должника подлежат автоматическому списанию. Физические лица имеют право сохранить часть денег на повседневные расходы:

должник имеет право свободно распоряжаться средствами на одном текущем счете в одном банке ;

; предельная сумма, которую запрещено списывать в месяц, составляет два размера минимальной заработной платы (установленной на 1 января 2026 года);

(установленной на 1 января 2026 года); на средства в пределах этого лимита взыскание не распространяется, что позволяет должнику покрывать базовые ежедневные нужды даже во время исполнительного производства.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине хотят разрешить списание до 100% просроченных кредитов для военных, пленных, пропавших без вести гражданских лиц, членов их семей и людей с инвалидностью вследствие войны. В то же время списание не будет автоматическим, ведь банк сам будет решать, прощать ли долг и какую его часть, а предусмотренные изменения ещё предстоит доработать из-за юридических и финансовых несогласованностей.

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