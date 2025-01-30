Рынок труда разрывается между дефицитом кадров и безработицей: почему украинцы не могут найти работу

В Украине наблюдается острый дефицит кадров, но при этом 45% специалистов не могут найти работу с достойной зарплатой, а 63% готовы менять профессию из-за несоответствия спроса и предложения на рынке труда.

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Об этом говорится в исследовании Барометра рынка труда компании GRC.ua. По данным, 60% компаний столкнулись с дефицитом кадров по всем направлениям. В 2023 году этот показатель был несколько ниже, но уже в 2024 году кадровый голод стал главным вызовом для бизнеса, опередив такие проблемы, как:

миграция украинцев за границу;

трудоустройство военных;

конфигурации в территориальном распределении рабочей силы.

С одной стороны, 59% компаний увеличили набор сотрудников, что свидетельствует об активном обновлении рынка труда. Кроме того, это не помогло преодолеть дисбаланс между спросом и предложением.

Почему, несмотря на дефицит кадров, украинцы не могут найти работу

низкие зарплаты и инфляция;

45% специалистов не могут найти работу с достойной зарплатой. Даже, несмотря на повышение уровня оплаты труда, инфляция фактически "съедает" все надбавки. Работодатели не могут позволить себе платить больше, поскольку работают в условиях ограниченных ресурсов.

несоответствие между спросом и предложением;

Каждый пятый украинец (21%) ощущает уменьшение количества вакансий в своей профессии. Работодатели ищут специалистов с узкоспециализированными навыками, которых сейчас на рынке недостаточно. Также часто компании не хотят брать людей без опыта или нуждающихся в переквалификации.

готовность к переквалификации;

63% украинцев готовы обрести новую профессию, чтобы повысить свою конкурентоспособность. В 2023 году этот показатель составил 54%, что свидетельствует о растущей готовности людей изменять сферу деятельности. Основные направления переквалификации нарека – это IT, маркетинг, логистика и рабочие специальности.

дискриминация на рынке труда

Среди других проблем украинцы часто сталкиваются с возрастной дискриминацией. Люди после 50 лет все реже получают приглашение на собеседование, а молодые специалисты – напротив, сталкиваются с требованием иметь опыт работы даже на стартовых позициях.

Также к уязвимым группам относятся внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и ветераны, которые часто испытывают трудности с поиском работы из-за отсутствия четкой государственной поддержки в трудоустройстве. Украинский рынок труда находится в состоянии парадокса: с одной стороны, не хватает рабочих рук, с другой – миллионы людей не могут найти достойную работу. Чтобы изменить ситуацию, эксперты предлагают следующие шаги:

повышение зарплат и улучшение условий труда: компании должны пересматривать свою политику по оплате труда, чтобы конкурировать за квалифицированных специалистов;

компании должны пересматривать свою политику по оплате труда, чтобы конкурировать за квалифицированных специалистов; государственные программы переквалификации: создание эффективных образовательных программ поможет людям освоить новые профессии;

создание эффективных образовательных программ поможет людям освоить новые профессии; снижение бюрократии в трудоустройстве ВПЛ и ветеранов: многие работодатели просто не знают, как оформить таких работников, поэтому следует упростить эти процедуры;

многие работодатели просто не знают, как оформить таких работников, поэтому следует упростить эти процедуры; программы поддержки для молодых специалистов: введение стажировок и оплачиваемых практик позволит молодежи быстрее интегрироваться на рынок труда.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине острейший дефицит кадров наблюдается среди рабочих профессий в сферах строительства, транспорта и промышленности. В ближайшие годы страна потребует значительного увеличения квалифицированной рабочей силы для восстановления экономики после войны.

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