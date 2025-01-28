Кадровый дефицит в Украине: в каких областях критически не хватает специалистов

В Украине острейший дефицит кадров наблюдается среди рабочих профессий в сферах строительства, транспорта и промышленности. В ближайшие годы страна потребует значительного увеличения квалифицированной рабочей силы для восстановления экономики после войны.

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Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлии Жовтяк в комментарии СМИ. По ее словам, ключевыми причинами кадрового дефицита являются:

структурная безработица: это явление наблюдалось в Украине еще до войны, когда определенные профессии были недостаточно популяризированы из-за стереотипов о низких зарплатах и непрестижности;

это явление наблюдалось в Украине еще до войны, когда определенные профессии были недостаточно популяризированы из-за стереотипов о низких зарплатах и непрестижности; война и миграция: временная оккупация территорий на востоке Украины привела к перемещению значительной части рабочей силы в регионы, где нет спроса на их специальности, например шахтеров;

временная оккупация территорий на востоке Украины привела к перемещению значительной части рабочей силы в регионы, где нет спроса на их специальности, например шахтеров; экономические последствия вторжения: потеря рабочих мест, уничтожение предприятий и сокращение экономической активности оказали значительное влияние на структуру занятости.

Больше всего дефицит кадров наблюдается в рабочих отраслях. А именно:

строительство: из-за необходимости восстановления разрушенной инфраструктуры и жилищного фонда;

из-за необходимости восстановления разрушенной инфраструктуры и жилищного фонда; транспорт: нехватка водителей, механиков и специалистов по ремонту транспорта;

нехватка водителей, механиков и специалистов по ремонту транспорта; перерабатывающая промышленность: недостаток технического персонала, в частности операторов станков, сварщиков и инженеров;

недостаток технического персонала, в частности операторов станков, сварщиков и инженеров; здравоохранение: растет спрос на младший медицинский персонал, медицинских сестер, врачей;

растет спрос на младший медицинский персонал, медицинских сестер, врачей; социальная сфера: в связи с военными вызовами растет потребность в работниках социального обеспечения.

По оценке Министерства экономики, в ближайшие 10 лет дефицит рабочей силы может достигнуть 4,5 миллиона человек. После войны ожидается масштабное восстановление экономики Украины, что еще больше усилит спрос на работников в сферах строительства, энергетики, транспорта и здравоохранения. В частности, необходимо будет восстанавливать:

энергетическую инфраструктуру: ремонт и модернизация электросетей, водо- и газоснабжения;

ремонт и модернизация электросетей, водо- и газоснабжения; жилищный фонд: масштабное восстановление разрушенных городов и сел;

масштабное восстановление разрушенных городов и сел; социальные объекты: больницы, школы, другие учреждения социальной сферы

Государственная служба занятости, по словам Жовтяк, уже сейчас активно работает над решением проблемы дефицита кадров. Основные направления работы:

популяризация рабочих профессий: формирование нового имиджа специальностей через медиа, сотрудничество с учебными заведениями и бизнесом;

формирование нового имиджа специальностей через медиа, сотрудничество с учебными заведениями и бизнесом; развитие профессионального образования: обучение и переквалификация специалистов в соответствии с актуальными потребностями рынка;

обучение и переквалификация специалистов в соответствии с актуальными потребностями рынка; поддержка внутренне перемещенных лиц: помощь в трудоустройстве людей, которые в результате сменили место жительства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине за год на 88% выросли зарплаты для радиотехников. Эта специальность впервые за последние месяцы попала в перечень сфер, в которых быстрее всего растут зарплаты. Такая тенденция связана с ростом спроса на радиотехников и дефицитом кадров.

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