Руководитель областной прокуратуры времен Пшонки через суд повысил себе пенсию до 101,8 тыс. грн в месяц: названо имя

Бывший прокурор Кировоградской области Сергей Ленский (работал во времена беглого генпрокурора Виктора Пшонки) через суд повысил себе пенсию до 101,8 тыс. грн. Соответствующее решение в конце февраля 2025 принял Харьковский окружной административный суд.

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Решение суда есть в распоряжении OBOZ.UA. Так, Сергей Ленский еще в августе 2024 года обратился в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области с заявлением о пересчете своей пенсии. С этой целью он взял справку в Кировоградской областной прокуратуре о размере зарплаты работающего прокурора области – 113,1 тыс. грн. Он потребовал поднять ему пенсию до 90% от указанной суммы.

По принципу экстерриториальности заявление прокурора на пенсии было отправлено на рассмотрение в Пенсионный фонд Запорожской области. Там Ленскому отказали в пересчете и тогда он обратился в суд. Юристы Пенсионного фонда Запорожской области избрали удивительную тактику. Сначала они пытались привлечь в качестве третьей стороны Минсоцполитики (что практически никогда не происходит по подобным делам). Судья отказал.

А потом, как говорится в материалах дела, они фактически не озвучили аргументы по существу дела, а заявили, что действовали "на основании и в пределах полномочий". Отметим, как правило, представители ПФУ в суде озвучивают детальные возражения и объясняют, какой нормой законы руководствовались, принимая решение.

"Представник Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області 07.02.2025 подав до суду відзив на позовну заяву, в якому просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог, обґрунтовуючи це тим, що управління у спірних правовідносинах діяло на підставі та в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", – йдеться в матеріалах справи.

Суд рассмотрел иск и удовлетворил его в полном объеме. В результате пенсия бывшего прокурора Кировоградской области вырастет до 101,8 тыс. грн.

"Административный иск к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Харьковской области, Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Запорожской области о признании противоправным и отмене решения, обязательстве совершить определенные действия – удовлетворить" – говорится в решении суда.

Кроме того, отдельно в судебном решении отметили, что пенсию прокурору должны выплачивать без ограничения размера заработной платы для перерасчета пенсий, без налогообложения и начисления военного сбора и "в случае повышения заработной платы работникам прокуратуры проводить дальнейшие перерасчеты пенсии и ее выплаты независимо от того, прекращена ли работа на время".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине не планируется снижать пенсионный возраст. Причем даже несмотря на то, что средняя продолжительность жизни в стране ниже самого позднего возраста выхода на пенсию – 62 года (по состоянию на 2021 год) против 65.

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