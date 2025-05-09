В Украине приобретает популярность схема с кражей аккаунтов в мессенджерах через фишинговые платформы. Эти платформы впервые начали использовать россияне. После кражи аккаунтов группы мошенников, используя искусственный интеллект, создают дипфейки с видео и аудиосообщениями и под чужим именем выпрашивают крупные суммы в долг.

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О том, какие инструменты используют мошенники и как защититься, читайте в материале OBOZ.UA.

Россияне и искусственный интеллект: как украинцев оставляют без денег

"Вечером в чат нашей рабочей группы в Telegram пришло сообщение с просьбой проголосовать на конкурсе за знакомого ребенка коллеги или племянницу. Я не открыла даже то сообщение. А через несколько минут этот коллега мне отправил такое же сообщение. Написал, что у девочки также онкологическое заболевание. У меня на следующий день должна была быть вторая химиотерапия, и, конечно, я перешла по ссылке и проголосовала", – рассказывает 57-летняя Инна. Уже на следующий день после голосования женщина потеряла доступ к своей странице в Telegram, а от ее имени начали отправлять сообщения с просьбой дать ей в долг деньги.

Оказалось, что коллега так же перешел по ссылке и еще несколько часов назад потерял доступ к своему аккаунту. "От моего имени отправляли сообщения сначала последним контактам, с кем я имела переписку. Писали: "Я на химии, немного не хватает, можешь ли до утра дать 15 тысяч". У кого-то просили 20 тысяч", – рассказывает женщина. Мошенники не просто от имени Инны собирали средства, но и перечитали переписки женщины с ее контактами. В некоторых сообщениях они продолжали уже начатый диалог, в некоторых случаях перед тем, как просить деньги, вели короткий диалог.

Несколько друзей и знакомых Инны отправили ей "в долг" от 15 тыс. до 25 тыс. грн. В течение двух суток с аккаунта женщины сначала просили средства, а затем – отправляли просьбу проголосовать в конкурсе. Только через два дня женщине удалось удалить свой аккаунт.

"Как только я заходила в Telegram, меня же сразу выбивали мошенники. Я успела увидеть, что в мой аккаунт заходили два разных человека из России одновременно. Я заходила, приходило сообщение, и они же сразу меня "выгоняли" из аккаунта. Я чудом успела зайти на несколько минут и удалиться", – рассказывает Инна.

Инна – одна из тысяч пострадавших украинцев. Схема с кражей Telegram – одна из самых распространенных. При этом преступники не просто рассылают одно и то же сообщение по всем контактам. Они используют искусственный интеллект для анализа переписок, имитации манеры общения.

Раиса Федоровская, руководитель EMA Academy и Школы кибербезопасности, Ассоциация ЕМА, рассказывает OBOZ.UA: мошенники для кражи аккаунтов используют фишинговые веб-панели, в частности адаптированные под Telegram, WhatsApp, Viber. Переходя по ссылке, жертвы мошенников попадают на такую панель и фактически передают доступ к своему аккаунту мошенникам.

Одной из многочисленных жертв этой схемы Инне удалось с помощью функционала Telegram увидеть, из какой страны заходили в ее аккаунт (эти данные можно исказить, используя VPN-сервисы). Мошенники якобы атаковали Инну из России. Раиса Федоровская говорит: фишинговые платформы действительно начали создавать россияне.

"Эта схема была придумана в России. Я видела, как впервые появились продажи фишинговых панелей в Даркнете, и это были именно россияне. Они сначала на себе опробовали, а потом эту схему распространили и начали продавать. Действительно, страна происхождения этой схемы – Россия", – говорит эксперт.

Однако это не означает, что воруют средства у украинцев с помощью Telegram только россияне. Это могут быть также и украинцы. При этом в схеме работает целая группа участников. Среди них могут быть незнакомые между собой представители разных стран, которые работают онлайн. Кто-то ищет информацию на потенциальных жертв, кто-то занимается кражей аккаунтов, другие участники с помощью искусственного интеллекта имитируют стилистику общения или даже создают дипфейки. Кроме того, отдельные участники схемы задействованы в выводе средств.

Мошенники научились использовать искусственный интеллект: присылают голосовые сообщения от имени своих жертв или даже видеосообщения ("кружочки" в Telegram). "Раньше для того, чтобы сделать клон вашего голоса, надо было около 10 минут. Сейчас достаточного всего трех секунд", – говорит эксперт. Более того, мошенники, покупая информацию, иногда также получают и пример записанного голоса жертвы.

То есть, даже если с Telegram-аккаунта вашего знакомого, отправив видеосообщение с лицом и голосом этого знакомого, вам отправили просьбу дать в долг деньги, никогда не делайте этого без дополнительной проверки. При этом проверять надо с помощью другого средства связи (например, позвонить на мобильный номер телефона).

Если стали жертвой: заявление в полицию быстро не поможет, а эксперты советуют заполнять анкету для киберполиции

"Банки на наши обращения не реагируют, а чтобы получить информацию о счете мошенника, необходимо делать выемку. Для этого надо решение следственного судьи. Это занимает несколько месяцев", – рассказывают журналисту OBOZ.UA в Голосеевском управлении полиции ГУНП в г. Киеве.

Заблокировать счет мошенника сразу после преступления невозможно. Банки от обычных украинцев не принимают обращения относительно мошеннических действий их клиентов. Поэтому, если написать заявление в полицию, у мошенников будет несколько месяцев для того, чтобы продолжать мошеннические действия и вывести средства со счета.

"Когда получаем выемку, то видим, чей это счет, когда и как осуществлялись переводы, снятие средств со счета. Иногда находим владельца счета, а он говорит: "Я себе стоял на остановке, подошел мальчик и предложил за 500 грн пойти в банк и карточку открыть. Я открыл карточку и отдал 500 грн". И что с таким человеком можно сделать? А ничего", – рассказывает сотрудник Голосеевского управления полиции ГУНП в г. Киеве.

На более быструю реакцию можно рассчитывать, если заполнить анкету на сайте киберполиции. Мол, киберполиция сотрудничает с банками и на их обращение могут быстрее проверить и заблокировать мошеннический счет. Однако в обоих случаях рассчитывать на возврат средств не стоит.

Даже если мошенников найдут и арестуют, их обвинят в уголовном преступлении и будут судить. Но даже приговор в суде не означает, что преступник вернет вам средства. Для компенсации нанесенного ущерба вам придется подавать гражданский иск в суд против мошенника. Получив решение гражданского суда, вы сможете через исполнительное производство добиться возврата средств, если они есть у мошенника. Вся эта процедура может занять несколько лет. Кроме того, для иска в гражданском суде, скорее всего, придется обращаться к услугам адвокатов или юристов (и платить за это дополнительно).

И все это при условии, что полиции удастся найти мошенника. Если мошенники работают с оккупированной территории, из РФ или же это украинцы, которые тщательно скрывают следы, привлечь к ответственности их будет почти невозможно.