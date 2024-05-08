Россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК: также пострадали объекты энергетики в шести областях

Россия в ночь на 8 мая обстреляли три теплоэлектростанции ДТЭК. В результате было серьезно повреждено оборудование.

"Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки. Это уже пятый массированный обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца. В последний раз враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК во время массированных атак 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля", – сообщили на официальной странице ДТЭК в Telegram.

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК было обстреляно около 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 51 работник был ранен, три энергетика погибли.

В Министерстве энергетики уточнили : всего были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

"Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией. Враг хочет лишить нас возможности достаточно производить и передавать электроэнергию", – говорится в сообщении.

В Минэнрго в очередной раз обратились к украинцам с просьбой бережно использовать электроэнергию. Следует сократить потребление электроэнергии утром и вечером.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергию в мае не проводят. При этом решение должно приниматься правительством, а не Нацкомиссия.

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