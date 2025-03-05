Разыскивали более 2 лет: Германия выдала Украине топ-налоговика-коррупционера

Украина добилась экстрадиции бывшего высокорангового чиновника налоговой, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Он находился в розыске более двух лет.

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Как сообщили в Офисе генерального прокурора, речь идет об экс-заместителе руководителя управления налоговой службы, который в 2023 году сбежал из Украины. В Украине его ждет привлечение его к уголовной ответственности по немалому перечню статей Уголовного кодекса (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 36)

В декабре 2024 года он был задержан правоохранительными органами Германии и передан в Украину. На международном пункте пропуска "Краковец" Львовской области сотрудники Нацполиции Украины передали подозреваемого следователям Государственного бюро расследований, его задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей

"Задержанный – бывший заместитель руководителя ГУ ГНС одной из областей вместе с коллегами инициировали проведение внеплановой проверки полтавского предпринимателя. Они сфальсифицировали акт проверки и внесли в него ложные сведения. В дальнейшем они направили в адрес предпринимателя налоговое уведомление-решение с заниженной суммой налога на добавленную стоимость и заниженной суммой штрафных санкций за его неуплату", – отметили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что в результате махинаций в бюджет не было перечислено почти 1,3 млн грн налогов. А когда подозреваемый узнал, что в отношении него было начато досудебное расследование, сбежал заграница, чтобы избежать уголовной ответственности. В августе 2023 года он был объявлен в международный розыск.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине объявили в розыск экс-депутата Киевского городского совета и бизнесмена Дениса Комарницкого, подозреваемого в сделках с землей в столице. Детективы подозревают, что он еще не покинул пределы Украины.

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