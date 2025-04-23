Размер наибольшей пенсии в Украине изменился в разы: сколько теперь получает самый богатый пенсионер

В Украине самая большая пенсия (без учета пожизненных выплат судьям) сократилась в разы и достигла отметки в 51 042 грн. Такое сокращение произошло из-за введения в январе 2025-го коэффициентов уменьшения размера сверхвысоких пенсий.

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Как рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович в интервью OBOZ.UA, уже в январе это введение коэффициентов позволило уменьшить нагрузку на Пенсионный фонд почти на 120 миллионов гривен, а за год мы получим ресурс в более чем миллиард гривен. Эти средства пойдут во исполнение обязательств перед всеми пенсионерами.

"С января мы ввели ограничения на сверхвысокие пенсии – применили коэффициенты к части выплат, которые превышают 23 610 гривен. Это решение касается только очень больших пенсий и не затрагивает страховую часть, которую человек заработал своими взносами. Важно – эти ограничения не касаются участвовавших в боевых действиях военных и пенсий семей погибших защитников. Цель – сделать систему более справедливой и уменьшить разрыв между назначаемыми по специальным законам пенсиями и вычисленными по общим правилам", – объяснила она.

Как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, самую большую пенсию в Украине получал бывший нардеп-регионал Сергей Кивалов. Ежемесячно Пенсионный фонд платил особому пенсионеру около 246 тыс. грн. При этом еще несколько лет назад Кивалов получал большую по украинским меркам пенсию в 14 тысяч. грн. Увеличить выплату в 17 раз экс-нардепу помогли судья из Одессы, а также справка из возглавляемого им университета.

Однако в результате введения коэффициентов самая большая пенсия сократилась в разы. Правда, уже сейчас сотни специальных пенсионеров отменили ограничения в судах. Кроме того, следует отметить, что коэффициенты не касаются пожизненных денежных выплат (аналог пенсии) судьям. Самая большая выплата судьи в отставке не изменилась и составляет 390 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время, для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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