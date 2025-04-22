О перерасчете пенсий, урезании наибольших выплат и демографии Украины. Интервью с министром соцполитики Оксаной Жолнович

В Украине в 2025-м не будут повышать минимальную зарплату и пенсии. Социальные стандарты заморозили из-за дефицита бюджета. Вместе с тем в марте произошла индексация почти всех пенсий. Частично повышение возможно и из-за распределения бюджета: с января 2025-го Кабмин своим постановлением ограничил максимальные пенсии (те, размер которых больше 23 610 грн).

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О том, как производят перерасчет пенсий, почему заморозили социальные стандарты и чего ждать от демографии Украины, – читайте в интервью министра соцполитики Оксаны Жолнович для OBOZ.UA.

Как пересчитали пенсии: мартовская индексация и коэффициенты для богатых

– Пенсионная реформа, которую еще не зарегистрировали в Раде, не предусматривает никаких решений по специальным пенсиям. Но с января 2025-го ввели коэффициенты, которые урезали большие пенсии (постановление КМУ №1). Расскажите о результатах такого решения: сколько благодаря этому удалось сэкономить, какая теперь самая большая пенсия в Украине (была больше 260 тысяч)?

– С января мы ввели ограничения на сверхвысокие пенсии – применили коэффициенты к части выплат, которые превышают 23 610 гривен. Это решение касается только очень больших пенсий и не затрагивает страховую часть, которую человек заработал своими взносами. Важно – эти ограничения не касаются участвовавших в боевых действиях военных и пенсий семей погибших защитников.

Цель – сделать систему более справедливой и уменьшить разрыв между назначаемыми по специальным законам пенсиями и вычисленными по общим правилам.

Уже в январе это позволило уменьшить нагрузку на Пенсионный фонд почти на 120 миллионов гривен, а за год мы получим ресурс в более чем миллиард гривен. Эти средства пойдут во исполнение обязательств перед всеми пенсионерами.

Сегодня самая большая пенсия в Украине составляет 51 042 грн.

– Уже сотне пенсионеров отменили применение постановления №1 относительно их пенсии. Если таких пенсионеров будет больше, что будете делать в таком случае?

– Сейчас мы вместе с судьями Верховного и Конституционного судов нарабатываем единое понимание: что именно является социальной гарантией. Пенсионное обеспечение – это конституционная гарантия нашего государства. Поэтому суды часто трактуют ограничения или изменения в специальных пенсиях как нарушение этих норм.

В то же время специальные пенсии значительно отличаются от общих: они начисляются по привилегированным формулам. Если обычная пенсия, как правило, покрывает 40% заработка человека, то специальная может достигать 90% заработка "брутто" – без уплаты налогов.

Есть и другая особенность: общие пенсии исчисляются из фактического заработка, который человек получал. А в случае специальных – предусмотрен перерасчет, если растет зарплата в должности, которую пенсионер раньше занимал. Например, действующие военнослужащие получают более высокие надбавки и зарплаты, и некоторые бывшие военные, которые уже на пенсии, считают, что имеют право на ее перерасчет по современным ставкам.

Возникает вопрос: является ли это социальной гарантией или привилегией? Должны ли мы сохранять такие подходы и насколько они справедливы? Это предмет сегодняшней дискуссии. Мы формируем четкое понимание, что именно является гарантией, которая должна быть одинаковой для всех. А особые условия, которые государство когда-то предоставляло за отдельные виды деятельности, не могут считаться безусловными социальными гарантиями – и при необходимости могут быть пересмотрены с учетом экономической ситуации или других обстоятельств.

– Индексация пенсий, а затем перерасчет в рамках анонсированной реформы возможны в том числе за счет введения коэффициентов. Не возникнет ли внеплановый дефицит в бюджете ПФУ в случае, если судьи начнут друг за другом отменять коэффициенты?

– Мы ответственно планировали бюджет Пенсионного фонда на 2025 год, учитывая как индексацию, так и первые шаги пенсионной реформы. Важно понимать: эти изменения реализуются не за счет уменьшения базовых выплат, а за счет более справедливого распределения средств – в частности, путем введения коэффициентов для сверхвысоких пенсий.

Это решение позволило сбалансировать бюджет Пенсионного фонда без сокращения поддержки для людей, которые действительно в этом нуждаются.

Если же суды начнут массово не использовать коэффициенты – это создаст риск внепланового дефицита государственных средств. По предварительным расчетам, речь идет о дополнительных расходах до 1,4 миллиарда гривен, которые придется покрывать из государственного бюджета. В условиях войны это может повлиять на выполнение других социальных программ.

Поэтому сейчас ключевая задача – защитить баланс системы и одновременно обеспечить прозрачность и законность всех решений.

– После скандала с высокими прокурорскими пенсиями (полученными через суды) есть уже несколько уголовных производств в отношении прокуроров. При этом они все продолжают получать большие выплаты, а правила выхода на раннюю пенсию для прокуроров не изменили. Если у прокуроров есть право на особую пенсию в размере 60% (а через суды 90%) от зарплаты, что в разы больше обычных пенсий, то почему бы в рамках реформы не повысить ЕСВ для прокуроров? Было бы справедливо, чтобы они платили больший взнос и это компенсировало бы их более высокую пенсию.

– Мы работаем в рамках реформы над изменениями в системе спецпенсий – и для прокуроров, и для правоохранителей, и для военных. Речь идет о едином подходе: одинаковые правила индексации с понятной страховой частью и выплатами по льготным условиям.

Уже сейчас в парламенте рассматривается законопроект 12278, нормирующий вопросы прокурорских пенсий и предусматривающий невозможность одновременно получать и прокурорскую зарплату, и пенсию.

Кроме того, для прокуроров и других представителей правоохранительного блока планируется внедрение профессиональных пенсионных пакетов, где будет четко рассчитана отдельно пенсия по общим правилам и определены надбавки, которые предоставляются за службу. Соответствующий законопроект Кабмин должен подать в парламент до 1 июля этого года.

Что касается идеи повысить ЕСВ – это звучит логично, но на практике означает, что большие взносы должны делать бюджетные учреждения. В будущем мы планируем ввести профессиональные накопительные пенсии для таких категорий, чтобы дополнительные взносы аккумулировались на персональных счетах для людей.

– Максимальная пенсия (пожизненное денежное содержание) судьи составляет 390 тыс. грн. И это при том, что большинство украинских пенсионеров получают до 5 тысяч грн. Как вы считаете, можно ли это считать справедливым распределением и что можно сделать для того, чтобы сократить такой разрыв между максимальной и средней пенсиями?

– Судебная власть является независимой ветвью власти – и принадлежащий к исполнительной ветви власти Кабмин не наделен полномочиями влиять на нее.

В постановлении Конституционный Суд Украины закрепил, что пожизненное содержание судей – это не просто пенсия, а особый механизм обеспечения (осуществления) независимого правосудия.

То есть определено, что ежемесячное пожизненное денежное содержание является гарантией от государства в обеспечении совершения судьями правосудия в Украине, а не социальной гарантией и поэтому такие выплаты не могут быть ограниченными.

Вместе с тем я понимаю общественный резонанс по поводу такого разрыва в пенсионном обеспечении. Поэтому очевидно, что к решению этого вопроса следует подходить комплексно и найти баланс между социальной защитой судей и их профессиональными гарантиями.

– В Украине самая большая категория "специальных" пенсионеров – кадровые военные. Абсолютное большинство из них не участвовало в военных действиях. При этом мобилизованные военные, уже три года защищающие страну на фронте, будут получать фактически такие же пенсии, как и обычные украинцы. Это справедливая ситуация? Что можно изменить?

– Действительно, кадровые военные – это самая большая категория среди получателей специальных пенсий. Из 810 тысяч человек, получающих пенсии по специальным законам, около 396 тысяч – это военные, из которых лишь 94 тыс. принимали участие в защите Родины с 2014 года и имеют статус ветерана войны (УБД/человек с инвалидностью в результате войны). Говоря о военных, мы имеем в виду не только Вооруженные силы, это и Нацгвардию, СБУ, пограничников, разведку и членов семей погибших.

Все, кто сейчас служат и получает боевые надбавки, платят с них взносы, что повлияет на их будущую пенсию. В 2025 году государство даже расширило максимальную базу для начисления взноса – чтобы люди могли "накопить" большую пенсию со своей зарплаты.

Чтобы усилить справедливость в пенсионном обеспечении, мы также работаем над несколькими важными вещами. Во-первых, это законопроекты о накопительной системе и новой формуле расчета пенсии – они позволят привязать размер пенсии к реальному стажу и зарплате. Во-вторых, мы готовим определенные законодательные решения об усовершенствовании пенсионного обеспечения для тех военнослужащих (в том числе действующих), которые стали на защиту Родины и в то же время не являются кадровыми военными. Таким образом, государство может поблагодарить их после демобилизации не только словами, но и через отдельную, более достойную поддержку в старости.

Результаты индексации и замораживания социальных стандартов

– В бюджете 2025-го не предусмотрена ни индексация минимальной пенсии, ни повышение минимальной зарплаты. У вас есть расчеты, как это повлияет на уровень бедности среди украинцев? Насколько я понимаю, сейчас около 1,9 млн человек получают минимальную зарплату и все они окажутся за чертой бедности (так как фактический прожиточный минимум будет выше минимальной зарплаты)?

– Действительно, в 2025 году прожиточный минимум, к которому привязаны наименьшие пенсии и минимальная зарплата, не меняется. Основной приоритет бюджета сейчас – оборона. Но мы понимаем, что это создает дополнительные опасности для роста бедности.

Оценить масштаб влияния пока сложно, поскольку официальные исследования условий жизни домохозяйств, которые являются основной информационной базой для определения показателей бедности, не проводились с 2021 года. Но по выборке Института демографии и ЮНИСЕФ, в 2023 году 35,5% людей жили с доходами ниже фактического прожиточного минимума.

Вместе с тем мы пытаемся хотя бы частично выравнивать ситуацию, поэтому каждый год, несмотря на полномасштабное вторжение, проводим индексацию пенсий. защищена. Формируем правила таким образом, чтобы индексировать в целом самые низкие выплаты (потому что ранее надбавки поглощали размер индексации). Также работаем над усовершенствованием расчета солидарных пенсий, чтобы пенсионная выплата не уменьшала свою стоимость со временем и была более защищенной. А сама система – более прозрачной и понятной.

Также в июле заработает еще один экспериментальный проект Минсоцполитики – базовая социальная помощь. Это будет одна цифровая увеличенная выплата вместо нескольких мелких. Если эксперимент будет пользоваться успехом – он будет масштабирован.

– В марте произошла индексация. Вы и сами неоднократно публично говорили, что этот механизм неэффективен, потому что фактически не решает проблему устаревания пенсий. Если у работающих еще есть шансы исправить ситуацию – добровольно увеличить вклад ЕСВ, принять участие в негосударственном пенсионном накоплении, подготовиться к старости, то что делать тем пенсионерам, которые уже давно на заслуженном отдыхе и из-за неэффективной индексации сейчас получают мизерные выплаты?

– Мы прекрасно понимаем эту проблему. Индексация, которую мы проводим ежегодно, даже во время войны, – это способ поддержать покупательную способность пенсий. В 2025 году мы в третий раз провели индексацию для 10 миллионов украинцев. Но она действительно не решает главного – разрыва между вышедшими на пенсию 10, 20 или 30 лет назад и теми, кто сделал это недавно.

Именно поэтому мы запускаем пенсионную реформу. Планируется перерасчет для людей, вышедших на пенсию в 1990-х и 2000-х годах, чтобы приблизить их уровень к современным стандартам.

Новая система будет прозрачной и справедливой: одна формула для всех, а не десятки привилегий. Размер пенсии будет зависеть только от двух вещей – стажа и взносов. Это позволит избежать ситуаций, когда два человека с одинаковым трудовым путем имеют пенсии, отличающиеся в разы только из-за даты выхода на пенсию.

Мы завершаем работу над законопроектом, и вскоре он будет подан на рассмотрение правительства и народным депутатам.

– Вы довольны результатами индексации в марте?

– Мы делаем все, что в наших силах сейчас. Даже тем людям, которым раньше не индексировали пенсию, сейчас нашли возможность это сделать.

Но сегодня мы работаем в рамках уже существующего законодательства, где сформированы разные подходы к исчислению пенсий. В частности, предусмотрены многочисленные составляющие пенсионной выплаты, что, в свою очередь, приводит к различным подходам в индексации.

Мы хотим изменить эту ситуацию благодаря пенсионной реформе, чтобы система стала более понятной и справедливой для всех пенсионеров.

– После окончания войны и демобилизации значительно снится поступление в ПФУ (потому что сейчас львиная доля – ЕСВ с относительно высоких зарплат военных). Есть уже понимание, что делать, чтобы не допустить роста дефицита?

– Да, мы уже имеем понимание, как действовать. Сейчас действительно часть пенсионного обеспечения держится благодаря поступлениям ЕСВ с высоких зарплат военных, в частности боевых выплат, но в условиях прекращения боевых действий уменьшатся и расходы государства на оборону.

Кроме того, планируется активное развертывание программ занятости и создание новых рабочих мест, что позволит постепенно компенсировать ныне поступающую от военных долю ЕСВ. Это поможет системно сбалансировать ситуацию.

О демографии и будущем Украины

– Хочется в конце немного поговорить о демографии. В прошлом году была принята стратегия. В ней было два сценария: если ничего не делать – население к 2040 году сократится до 28,9 млн человек. Если правительство введет эффективные изменения – увеличится на 2,8 млн и достигнет отметки в 33,9 млн человек в 2040 году. По какому сценарию мы двигаемся? Какие изменения уже внедрены?

– Мы понимаем особенности сценариев и потому уже осуществляем некоторые изменения. Их эффективность и влияние следует измерять и корректировать при необходимости, чтобы можно было добиться более оптимистического сценария.

Одним из шагов является разработка большой реформы поддержки семей с детьми и повышения уровня рождаемости. Это одна из стратегических целей демографической стратегии. Мы вместе с коллегами из смежных министерств сформировали путь семьи от зачатия ребенка (использование репродуктивных технологий) до полноценного завершения обучения, предусмотрев государственную поддержку на каждом из этих уровней. Важно создать условия для того, чтобы мать могла вернуться к работе, получить необходимый уход за ребенком дошкольного возраста и поддержку при устройстве ребенка в школу.

– Расскажите о следующих шагах в рамках реализации демографической стратегии.

– Также чрезвычайно важно включение всех граждан в общественную жизнь. Здесь важные элементы поддержки – реализация закона о расширении трудоустройства людей с инвалидностью, масштабирование новых социальных услуг, в частности услуги поддержанного проживания и гериатрического ухода в маленьких домах в громадах. Работаем также над мероприятиями, способствующими активному долголетию.

– Некоторые важные демографы говорят, что нам не преодолеть дефицит на рынке труда без привлечения иностранцев из более бедных стран. Вы согласны с таким утверждением?

– Что касается дефицита на рынке труда, в первую очередь мы должны думать о возвращении украинцев из-за границы, переквалификации имеющихся работников на недостающие профессии.

Относительно иностранных мигрантов нужно понимать, что иммиграционная политика требует времени, знаний и финансов. Не выйдет построить успешный иммиграционный кейс без этого.

Ведь приехавшие в страну иммигранты не знают ее языка, законов, не имеют работы и жилья – это существенная дополнительная нагрузка на бюджет и ресурсы страны. Так что эффективнее привлекать на рынок труда тех украинцев, которые сегодня на нем еще не задействованы.

Так, в Украине работает только 16% людей с инвалидностью, в то время как в Европе такой показатель достигает 50%. Также следует добавить, что женщин работает только 47% по сравнению с мужчинами, которые вовлечены в работу на уровне 67%. Таким образом, у нас еще есть внутреннее пространство для привлечения людей к рынку труда. Поэтому, на мой взгляд, необходимость привлечения большого количества иностранцев для работы в Украине несколько преувеличена.

– Опросы беженцев показывают, что все меньше украинцев собираются возвращаться домой после войны. Сейчас их уже больше половины. Ведутся ли переговоры с иностранными правительствами о статусе украинцев за границей после войны? На возврат какого количества беженцев вы рассчитываете?

– По состоянию на конец 2024 года за границей остается 5,2 млн украинских вынужденных переселенцев. По расчетам Центра экономических стратегий, после окончания войны за границей останется 1,7 млн украинцев при оптимистическом сценарии, 2,3 млн – при среднем и 2,7 млн – при пессимистическом.

Мы постоянно находимся в диалоге с представителями тех стран, которые дали приют нашим гражданам, о возвращении украинцев домой и возможных реинтеграционных выплатах, которые помогут наладить жизнь в Украине после возвращения. Однако сейчас невозможно настаивать на массовом возвращении украинцев домой, ведь активная фаза войны продолжается, обстрелов мирных городов становится больше.

При этом правительство работает над тем, чтобы Украина стала страной, в которой хочется жить, работать, рождаться и воспитывать детей, и надеемся, что благодаря этому не менее 3,5 млн украинцев захотят вернуться домой.