Работодатели могут получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ: какие суммы ждать
Правительство Украины предоставляет работодателям компенсацию в размере 8 тысяч гривен за трудоустройство внутренних переселенцев, которая может быть израсходована на оплату их труда. Заявку на получение компенсации можно подать в ближайшем центре занятости или через портал Действие.
Об этом сообщает Правительство online в Telegram. Также для более удобного ознакомления представлена видео-инструкция.
Целью этой инициативы является помочь работодателям в обеспечении трудоустройства внутренних переселенцев во время военного положения и на 30 дней после его отмены. Стоимость компенсации определяется как минимальная зарплата, которая сейчас составляет 8 тысяч гривен в месяц.
Работодатели могут получать компенсацию за каждого трудоустроенного переселенца в течение трех месяцев. В случае если у переселенца инвалидность – в течение шести месяцев.
Как получить компенсацию
Для получения средств нужно пройти несколько шагов. А именно:
- трудоустроить внутренне перемещенное лицо на условиях трудового договора, в том числе по совместительству;
- подать заявку на получение компенсации вместо оплаты труда ВПЛ в ближайшем центре занятости или через портал "Действие". Срок подачи заявки – не ранее 5 календарных дней, но не позднее 6 месяцев со дня трудоустройства ВПЛ;
- дождаться результатов рассмотрения заявки;
- получить деньги;
- подать заявку на получение компенсации за следующий месяц в случае продления трудовых отношений с внутренне перемещенным лицом.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, новые условия выплаты пособий переселенцам из зоны боевых действий предусматривают назначение выплат только на год. Это может исключить значительную часть получателей помощи, а через 6 месяцев многие переселенцы могут потерять право на получение этой помощи.
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