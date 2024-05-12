Работодатели могут получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ: какие суммы ждать

Правительство Украины предоставляет работодателям компенсацию в размере 8 тысяч гривен за трудоустройство внутренних переселенцев, которая может быть израсходована на оплату их труда. Заявку на получение компенсации можно подать в ближайшем центре занятости или через портал Действие.

Об этом сообщает Правительство online в Telegram. Также для более удобного ознакомления представлена видео-инструкция.

Целью этой инициативы является помочь работодателям в обеспечении трудоустройства внутренних переселенцев во время военного положения и на 30 дней после его отмены. Стоимость компенсации определяется как минимальная зарплата, которая сейчас составляет 8 тысяч гривен в месяц.

Работодатели могут получать компенсацию за каждого трудоустроенного переселенца в течение трех месяцев. В случае если у переселенца инвалидность – в течение шести месяцев.

Как получить компенсацию

Для получения средств нужно пройти несколько шагов. А именно:

трудоустроить внутренне перемещенное лицо на условиях трудового договора, в том числе по совместительству;

на условиях трудового договора, в том числе по совместительству; подать заявку на получение компенсации вместо оплаты труда ВПЛ в ближайшем центре занятости или через портал "Действие". Срок подачи заявки – не ранее 5 календарных дней, но не позднее 6 месяцев со дня трудоустройства ВПЛ;

вместо оплаты труда ВПЛ в ближайшем центре занятости или через портал "Действие". – не ранее 5 календарных дней, но не позднее 6 месяцев со дня трудоустройства ВПЛ; дождаться результатов рассмотрения заявки;

получить деньги;

подать заявку на получение компенсации за следующий месяц в случае продления трудовых отношений с внутренне перемещенным лицом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, новые условия выплаты пособий переселенцам из зоны боевых действий предусматривают назначение выплат только на год. Это может исключить значительную часть получателей помощи, а через 6 месяцев многие переселенцы могут потерять право на получение этой помощи.

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