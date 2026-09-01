Работодатели готовы бороться за этих сотрудников: кому в Украине резко повысили зарплаты

В Украине резко выросли зарплаты на производственных вакансиях: работникам некоторых профессий уже готовы платить до 50 тысяч гривен в месяц. Больше всего работодатели увеличили количество вакансий в Киевской, Закарпатской и Львовской областях, где в настоящее время особенно остро ощущается потребность в рабочей силе.

Видео дня

Об этом говорится в аналитике платформы для поиска работы, которая находится в распоряжении OBOZ.UA. Наиболее заметно за год количество вакансий в производственном сегменте выросло в Киевской области – на 24%. В то же время в самом Киеве ситуация противоположная: количество объявлений сократилось на 12%.

Среди регионов-лидеров по приросту предложений о работе также оказались Закарпатская и Львовская области. Там количество вакансий увеличилось соответственно на 23% и 18%. Позитивная динамика также наблюдалась в ряде других областей, в частности:

в Житомирской области количество вакансий выросло на 7%;

в Ивано-Франковской – на 6%;

в Черновицкой – на 4%;

в Николаевской – на 4%;

в Тернопольской — на 3%;

в Одесской – на 3%;

в Харьковской – на 2%;

в Черкасской – на 2%.

Наибольшее падение зафиксировали в Херсонской области – минус 53%. В Сумской области количество предложений сократилось на 25%, в Полтавской – на 15%, в Ровенской и Винницкой – на 13%, а в Хмельницкой – на 11%.

Зарплаты на производстве растут

На фоне дефицита рабочей силы работодатели вынуждены повышать оплату труда. По данным OLX Работа, медианные зарплаты в производственном сегменте за год выросли во всех областях Украины.

Наибольший рост зафиксирован во Львовской области – на 42%, Хмельницкой – на 33%, а в Закарпатской – на 31%. В Киевской области медианная зарплата в соответствующем сегменте увеличилась на 18%, а в Киеве — на 23%.

При этом в отдельных профессиях работодатели готовы платить значительно больше среднего уровня. Для сравнения: общая медианная зарплата по Украине, по данным OLX Робота, составляет 30 500 грн. При этом зарплата по некоторым производственным вакансиям уже приближается к 50 тысячам гривен в месяц.

Сколько платят работникам

Самые высокие зарплатные предложения среди перечисленных профессий зафиксированы для машинистов экскаваторов. За год медианная зарплата по таким вакансиям выросла на 25% — до 50 000 грн.

Также существенно выросла оплата труда монтажников — на 25%, до 43 750 грн. Зарплаты по другим популярным производственным профессиям изменились следующим образом:

Профессия Рост зарплаты Медианная зарплата Машинист экскаватора +25% 50 000 грн Монтажник +25% 43 750 грн Сварщик +14% 40 000 грн Конструктор +17% 35 000 грн Маляр +17% 35 000 грн Электрик +14% 34 250 грн Токарь +5% 31 500 грн Комплектовщик +9% 30 000 грн Упаковщик +39% 28 500 грн Разнорабочий +10% 27 500 грн Швея/портной +20% 27 000 грн

Особенно заметным стал рост оплаты труда упаковщиков. За год медианная зарплата по таким вакансиям увеличилась сразу на 39% — до 28 500 грн.

Для швей и портных рост составил 20%, а для конструкторов и маляров — по 17%. Сварщикам работодатели в среднем предлагают 40 тысяч гривен, электрикам — 34 250 грн, а токарям — 31 500 грн. В целом по большинству проанализированных профессий зарплата за год выросла более чем на 10%.

Растёт ли количество желающих работать на производстве

Несмотря на повышение зарплат, количество откликов кандидатов варьируется в зависимости от региона. Наибольший рост интереса соискателей к производственным вакансиям зафиксирован в Хмельницкой области – +44%. На Волыни количество откликов увеличилось на 41%, в Черновицкой области — на 16%, Закарпатской — на 15%, а в Ивано-Франковской — на 12%.

То есть именно западные регионы демонстрируют наиболее заметный рост активности кандидатов. В то же время в ряде областей ситуация противоположная. Наибольшее сокращение количества откликов зафиксировали в Черниговской области — на 57%.

Также количество откликов сократилось в Запорожской области — на 31 %, Сумской — на 28 %, Винницкой — на 21 %, Николаевской — на 20 % и Днепропетровской — на 18 %. В Киеве количество откликов на производственные вакансии за год сократилось на 6%, а в Киевской области – на 17%.

Какие профессии пользуются наибольшим спросом

Если смотреть не на регионы, а на конкретные профессии, картина также неоднородна. На вакансии упаковщика, машиниста экскаватора, маляра, разнорабочего и комплектовщика количество откликов на одно объявление осталось примерно на уровне прошлого года.

В то же время по некоторым специальностям конкуренция среди кандидатов изменилась. Например, количество откликов на одну вакансию монтажника сократилось на 10%, а на вакансии швеи и портного — на 15%.

Зато работодатели могут рассчитывать на большую активность кандидатов по ряду технических профессий. Количество откликов на вакансии электрика увеличилось на 37%, сварщика — на 10%, а токаря — на 7%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, полномасштабная агрессия России стала причиной глубокого кадрового кризиса в Украине. Наиболее сложная ситуация — в приграничных и прифронтовых регионах, где ситуацию не могут исправить даже зарплаты около 44 тысяч гривен и освобождение от мобилизации. Поэтому работодателям нужно выходить за рамки стандартных цифр в объявлениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!