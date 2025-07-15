Работодатели активно ищут женщин: какие должности и обязанности предлагают

Из-за риска мобилизации и дефицита кадров украинские работодатели все чаще ищут женщин на "мужские" должности – водителей, монтажниц, трактористок, сварщиц. Доля женщин-кандидаток в таких вакансиях за год выросла с 5% до более чем 15%, и этот тренд набирает обороты.

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Об этом рассказал президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак в комментарии СМИ. Среди наиболее востребованных "мужских" профессий, куда все чаще идут женщины, – транспортно-логистическая сфера, аграрный сектор и производство. В частности, активно растет количество женщин:

водителей грузового транспорта и общественного транспорта;

трактористок и операторов сельскохозяйственной техники;

монтажниц и сварщиц;

станочниц с ЧПУ;

мастериц отделочных работ;

машинисток и техников на производстве.

"Больше всего этот тренд заметен в транспортно-логистической сфере, агросекторе и строительстве. В то же время все больше женщин входят в сферу тяжелого производства", – отмечает Чумак.

Такой перечень еще недавно выглядел нетипично для женской карьеры. Однако война внесла свои коррективы: дефицит кадров, мобилизация мужчин и изменение отношения к гендерным стереотипам существенно переформатировали правила на рынке труда.

Чумак подтверждает, что работодатели все чаще отдают предпочтение именно женщинам. Причина очевидна – мобилизационный риск для мужчин. Бизнес не хочет терять новых работников через несколько недель после их найма, поэтому рассматривает женщин как более стабильный кадровый ресурс.

"Из-за риска мобилизации уже заметна тенденция: работодатели иногда откровенно отмечают в вакансиях – "ищем женщину", и это новая реальность", – говорит эксперт. По результатам опросов, 63% работодателей считают нехватку персонала ключевой угрозой для ведения бизнеса. Причем речь идет как о квалифицированных специалистах в сложных отраслях, так и о базовой рабочей силе. Нехватка кадров охватила почти все направления:

ИТ, машиностроение и энергетика;

строительство, логистика, агросектор;

торговля, гостинично-ресторанная сфера, здравоохранение и образование.

В то же время наблюдается парадокс, ведь многие из тех, кто раньше работал в "женских" отраслях, сегодня за границей. По оценкам, около 6,7 млн украинцев выехали, из них большая часть – женщины и дети. "В медицине, образовании, сфере услуг и гостинично-ресторанном бизнесе женщины составляли большинство персонала. Их выезд сделал эти отрасли практически беззащитными", – отмечает Чумак.

Чтобы удержать бизнес на плаву, предприниматели идут на нестандартные решения. Среди них более активное привлечение:

женщин пенсионного возраста;

студенток;

ветеранов войны, в частности мужчин, которые прошли реабилитацию и готовы работать.

Однако такая замена кадров требует времени и ресурсов. Самый большой вызов – профессиональная переквалификация. "Бизнес вынужден обучать с нуля, иногда буквально – показывая человеку, как работать с инструментом. Но другого выхода нет", – отмечает Чумак.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, четырехдневная рабочая неделя в Украине могла бы помочь украинцам лучше справляться со своими производственными обязанностями в условиях постоянных обстрелов Однако главным условием такого режима должно быть сохранение 40-часовой рабочей недели, то есть увеличение количества рабочего времени до 10 часов в день в четырехдневном формате.

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