Работающим пенсионерам перечислят пенсионные выплаты: кому нужно будет писать заявление и когда ждать надбавки

Работающие пенсионеры имеют право на перерасчет пенсии с 1 апреля за стаж, накопленный за последние два года. Для ускорения перерасчета пенсионеры могут подать заявление, если два года не прошло с момента выхода на пенсию, в противном случае перерасчет будет произведен автоматически, но позже.

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Об этом пишет профильное издание " На пенсии ". Продолжающие работать пенсионеры имеют право на перерасчет пенсии с учетом стажа, накопленного за последние два года.

Такой перерасчет осуществляется ежегодно 1 апреля, и важно знать, что в этом году порядок отчетности снова изменился, что позволяет произвести перерасчет вовремя, без задержек, которые наблюдались в предыдущие годы. С 2018 года для работающих пенсионеров не нужно подавать заявление на перерасчет.

Пенсионный фонд автоматически проверяет, сколько стажа было накоплено за последние два года, и производит перерасчет без участия пенсионера. Это позволяет осуществить корректировку пенсии с 1 апреля ежегодно без дополнительных документов.

Однако с 2021 г. произошло изменение в процедуре отчетности со стороны работодателей. Ранее информация об уплате единого взноса в Пенсионный фонд предоставлялась ежемесячно, что позволяло своевременно производить перерасчет. Однако в последнее время отчетность стала подаваться квартально, из-за чего информация о накопленном стаже поступала в Пенсионный фонд с опозданием. В связи с этим перерасчет пенсий не всегда удается произвести своевременно, и увеличенные выплаты поступают пенсионерам только в июне, вместе с доплатой за апрель и май.

В этом году ситуация может измениться, поскольку порядок отчетности снова изменен. Данные за январь 2025 уже были обнародованы в марте, что дает возможность осуществить перерасчет вовремя, с 1 апреля, как это предусмотрено законодательством.

Однако есть ситуации, когда работающие пенсионеры не могут обойтись без подачи заявления. Например, если человек вышел на пенсию в августе 2023 года и продолжает работать, он не будет иметь права на перерасчет в апреле 2025 года, поскольку два года после ухода на пенсию еще не прошло. Поэтому, чтобы не ждать следующего перерасчета в апреле 2026 года, можно подать заявление на перерасчет в августе 2025 года, ровно через два года после назначения пенсии. Это позволит ускорить процесс и не потерять часть заработанной пенсии.

Если заявление не подать, перерасчет пенсии все равно будет осуществлен, но уже в следующем году с задержкой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2025-м уже ужесточились требования для выхода на пенсию. С каждым годом, вплоть до 2028 года, количество тех, кто будет вынужден работать до 63 или даже 65 лет, будет расти.

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