Работа или социальные выплаты: за чей счет на самом деле живут беженцы из Украины

Украинские беженцы за рубежом полагаются преимущественно на собственные силы, чем на выплаты от государств, в которых нашли приют. Об этом свидетельствует то, что почти половину их доходов составляют заработки – от работы или бизнеса.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные War Infographics, основанные на результатах исследований Центр экономической стратегии. Структура доходов беженцев свидетельствует об их постепенной экономической интеграции за рубежом – значительная часть беженцев уже самостоятельно обеспечивает себя.

Доходы беженцев

Отмечается, что по состоянию на начало 2026 года за пределами Украины находится около 5,6 млн граждан. 49,4% их доходов формируются за счет зарплат или собственного бизнеса в странах пребывания.

В то же время социальные выплаты из-за рубежа занимают значительно меньшую долю – 16,6%. Еще 14,1% составляют сбережения, которые украинцы использовали после выезда. В то же время связь с украинской экономикой сохраняется:

7% доходов – это зарплаты или бизнес в Украине ;

; 6,6% – социальные выплаты из Украины.

Меньшую роль играют переводы: 3,6% поступает из-за границы, еще 2,7% – из Украины.

Откуда выезжают украинцы

Больше всего беженцев происходят из крупных городов и промышленных регионов. В частности:

Киев – 20,3%;

Харьковская область – 11,9%;

Днепропетровская – 9,6%;

Донецкая – 9,1%;

Запорожская и Одесская области также входят в число лидеров.

Миграция замедляется, но отток продолжается

Несмотря на некоторое замедление, количество выезжающих украинцев все еще превышает тех, кто возвращается. Чистая миграция составила:

2022 год – минус 3,1 млн человек;

2023 год – минус 0,2 млн;

2024 год – минус 0,5 млн;

2025 год – минус 0,3 млн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!