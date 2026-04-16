Работа или социальные выплаты: за чей счет на самом деле живут беженцы из Украины
Украинские беженцы за рубежом полагаются преимущественно на собственные силы, чем на выплаты от государств, в которых нашли приют. Об этом свидетельствует то, что почти половину их доходов составляют заработки – от работы или бизнеса.
Об этом свидетельствуют данные War Infographics, основанные на результатах исследований Центр экономической стратегии. Структура доходов беженцев свидетельствует об их постепенной экономической интеграции за рубежом – значительная часть беженцев уже самостоятельно обеспечивает себя.
Доходы беженцев
Отмечается, что по состоянию на начало 2026 года за пределами Украины находится около 5,6 млн граждан. 49,4% их доходов формируются за счет зарплат или собственного бизнеса в странах пребывания.
В то же время социальные выплаты из-за рубежа занимают значительно меньшую долю – 16,6%. Еще 14,1% составляют сбережения, которые украинцы использовали после выезда. В то же время связь с украинской экономикой сохраняется:
- 7% доходов – это зарплаты или бизнес в Украине;
- 6,6% – социальные выплаты из Украины.
Меньшую роль играют переводы: 3,6% поступает из-за границы, еще 2,7% – из Украины.
Откуда выезжают украинцы
Больше всего беженцев происходят из крупных городов и промышленных регионов. В частности:
- Киев – 20,3%;
- Харьковская область – 11,9%;
- Днепропетровская – 9,6%;
- Донецкая – 9,1%;
- Запорожская и Одесская области также входят в число лидеров.
Миграция замедляется, но отток продолжается
Несмотря на некоторое замедление, количество выезжающих украинцев все еще превышает тех, кто возвращается. Чистая миграция составила:
- 2022 год – минус 3,1 млн человек;
- 2023 год – минус 0,2 млн;
- 2024 год – минус 0,5 млн;
- 2025 год – минус 0,3 млн.
Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы могут получить бесплатные билеты для путешествий по Европе в рамках программы DiscoverEU. В 2026 году доступно 40 тысяч мест, путешествовать можно до 7 дней в период с июля 2026 по сентябрь 2027 года. Однако, заявку следует подать до 22 апреля.
