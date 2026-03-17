Пять случаев, когда страховая может отказать в выплате водителям: официальное объяснение

Самые частые пять ситуаций, когда страховая отказывает осуществлять выплату: повреждение без предусмотренной ответственности водителя, пропуск срока подачи заявления, подача заявления не владельцем авто, невозможность страховой установить факт ДТП и полис на другой автомобиль. Водителям советуют внимательно проверяйте данные в полисе, соблюдать сроки обращения и не ремонтировать авто до осмотра страховщиком.

Об этом в Facebook напоминает Моторное транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ). Соблюдение их советов поможет избежать проблем с получением страховой выплаты в случае ДТП или уплатой компенсаций пострадавшим, если Вы виноваты в ДТП.

На самом деле, в законе Украины "Об ОСАГО" предусматривает более 20 случаев, в которых страховая выплата может не осуществляться. Однако топ-5 самых распространенных причин отказа в выплате страховки:

1. Отсутствие гражданско-правовой ответственности

Страховая выплата осуществляется когда ущерб вызван действиями водителя; если дверь автомобиля открыл пассажир и повредил другое авто – ответственность водителя не наступает, а следовательно возмещение по Автогражданке не осуществляется.

2. Пропущен срок подачи заявления

Закон устанавливает четкие сроки для обращения за страховой выплатой. По истечении – страховщик имеет право отказать в выплате. Эти сроки:

один год после ДТП – если ущерб причинен имуществу;

три года после ДТП – если вред причинен жизни или здоровью;

3. Заявление подает лицо без права на получение выплаты

Получить возмещение может только владелец поврежденного имущества или лицо, имеющее надлежащее подтверждение такого права (доверенность, договор аренды, свидетельство о праве на наследство и т.д.).

4. Невыполнение потерпевшим лицом обязанностей

В законе определены обязанности потерпевшего – если имущество не сохранили в состоянии "после ДТП" и страховая не может осмотреть и оценить ущерб – это может стать основанием для отказа.

5. В полисе указано другое транспортное средство

Ошибка в VIN или данных авто – страховщик не имеет оснований для выплаты.

Будут ли автоматические штрафы за отсутствие автогражданки

Дорожные камеры пока не могут фиксировать такие нарушения, поэтому украинцам не грозят автоматические штрафы за отсутствие автогражданки.

Однако это не освобождает водителей от обязанности иметь полис – за его отсутствие могут оштрафовать полицейские во время остановки авто. Полис обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) – требование не только закона, но и безопасности водителей.

Штраф за отсутствие автогражданки составляет 25 необлагаемых минимумов – 425 грн. А если штраф не оплатить в течение 15 дней, сумма удваивается – до 850 грн.

