Проверьте копилки и кошельки: старые монеты можно продать за большие деньги

Некоторые старые монеты могут принести украинцам большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они очень ценятся среди коллекционеров, а потому те готовы платить за них тысячи гривен.

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К примеру, за монету 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить около 11 000 грн, сообщают специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Эту монету отличают:

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

А за 10 копеек 1994 года разновидности 2ГБк могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн. Такие монеты можно опознать по:

четвертому зерну третьего колоса – оно разомкнуто;

четвертому зерну четвертого колоса – оно касается листа;

грозди №7 – хвостик не касается ягоды;

грозди №3 – хвостик короткий и тонкий;

гурту с крупной насечкой.

За 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно получить от 4 000 грн до 11 000 грн. Эту монету отличают:

средний зуб трезуба – он толстый;

рисунок – 17,7 мм;

гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурт – гладкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и 5 копеек разновидности 1.1ААк 1992 года. Их оценивают в 4000-6000 грн.

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