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Проверьте копилки и кошельки: старые монеты можно продать за большие деньги

Роман Костюченко
Личные финансы
1 минута
318
Старые монеты можно продать за большие деньги

Некоторые старые монеты могут принести украинцам большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они очень ценятся среди коллекционеров, а потому те готовы платить за них тысячи гривен.

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К примеру, за монету 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить около 11 000 грн, сообщают специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Эту монету отличают:

  • ступенчатая верхушка правого верхнего листа;
  • маленькие ягоды.
Некоторые старые монеты могут принести украинцам большие деньги

А за 10 копеек 1994 года разновидности 2ГБк могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн. Такие монеты можно опознать по:

  • четвертому зерну третьего колоса – оно разомкнуто;
  • четвертому зерну четвертого колоса – оно касается листа;
  • грозди №7 – хвостик не касается ягоды;
  • грозди №3 – хвостик короткий и тонкий;
  • гурту с крупной насечкой.
Такие монеты являются коллекционными, а потому нумизматы готовы за них хорошо платить

За 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно получить от 4 000 грн до 11 000 грн. Эту монету отличают:

  • средний зуб трезуба – он толстый;
  • рисунок – 17,7 мм;
  • гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;
  • гурт – гладкий.
Стоимость редких монет составляет несколько тысяч гривен

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и 5 копеек разновидности 1.1ААк 1992 года. Их оценивают в 4000-6000 грн.

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