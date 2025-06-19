Прокурор "повысил" себе пенсию более чем на 20 тысяч и теперь будет получать космическую выплату: известно имя

Донецкий прокурор на пенсиив суде повысил свою пенсию более чем на 20 000 грн – с 31 607 до 51 646 грн. Согласно данным портала Судебная власть, речь идет о прокуроре Валерии Полищуке. Который, таким образом, добился повышения своей выплаты до 90% зарплаты прокурора, продолжившего работать на его должности. Само решение же 12 июня принял Донецкий окружной административный суд.

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Об этом говорится в материалах дела № 200/1715/25. Согласно ему:

Прокурор вышел на пенсию в 2008 году.

В январе 2025 года его пенсию ограничили.

Несмотря на это, Полищук отменил ограничение в судебном порядке.

"В обоснование исковых требований истец отметил, что с мая 2008 года Пенсионным фондом ... ему пожизненно была назначена пенсия по выслуге лет на основании ч. 1 ст. 50-1 Закона Украины "О прокуратуре" от 05.11.1991 (в редакции, действовавшей на время назначения пенсии) в размере 90% от суммы месячной заработной платы. Во исполнение указанного решения Донецкого окружного административного суда от 30 марта 2021 года ... размер пенсии истца был пересмотрен и составил 51 646,14 грн. В январе 2025 года истцу уплачено уменьшенную пенсию в сумме 31 607,81 грн", – говорится в материалах дела.

В то же время, подчеркивается, в начале 2025 года в Украине законодательно ограничили пенсии, размер которых превышает 23,6 тыс. грн для тех "особых" пенсионеров, которые не защищали страну во время российской агрессии (начиная с АТО). В связи с этим, в Пенсионном фонде отметили, что:

Не могут использовать средства фонда на выплату пенсионного обеспечения сверх установленных законодательством пределов.

Бюджетное финансирование для выплаты прокурору пенсионного обеспечения "в размере, заявленном в иске, не предусмотрено".

При этом там детально объяснили, почему пенсия Полищука была понижена именно до 31 607,81 грн. Так:

К части пенсии до 10 прожиточных минимумов – то есть, 23 610 грн (в 2025 году прожиточный минимум (ПМ) для лиц, утративших трудоспособность, включая пенсионеров, составляет 2 361 грн) – был применен понижающий коэффициент 1. Сумма к выплате составила 23 610 грн.

К части пенсии от 10 до 11 ПМ – 2 361 грн – применен понижающий коэффициент 0,5. Сумма к выплате – 1 180,5 грн.

К части пенсии от 11 до 13 ПМ – 4 722 грн – применен понижающий коэффициент 0,4. Сумма к выплате – 1 888,80 грн;

К части пенсии от 13 до 17 ПМ – 9 444 грн – применен понижающий коэффициент 0,3. Сумма к выплате – 2 833,20 грн;

К части пенсии от 17 до 21 ПМ – 9 444 грн – применен понижающий коэффициент 0,2. Сумма к выплате – 1 888,80 грн;

К части пенсии – более 21 ПМ – 2 065,14 грн – понижающий коэффициент 0,1. Сумма к выплате – 206,51 грн.

Всего к выплате – 31 607,81 грн.

Тем не менее, отмечается, Полищук посчитал, что действия Пенсионного фонда являются незаконными и нарушающими его права. В то же время, в самом же фонде подчеркнули, что доводы прокурора сводятся "к неправомерности действий Кабинета министров", который своим постановлением и закрепил ограничение пенсий. При том, что само постановление:

Является действующим.

Не признавалось противоправным.

Однако несмотря на это, суд встал на сторону прокурора – и вернул ему пенсию в 51 646,14 грн. Там:

Признали противоправными действия ГУ Пенсионного фонда в Донецкой области по применению понижающих коэффициентов, установленных постановлением Кабинета министров.

Обязали фонд осуществить с 1 января 2025 года начисление и выплату Полищуку пенсии по выслуге лет из расчета 90% от суммы месячной заработной платы без применения понижающих коэффициентов.

Таким образом, анонсированная Министерством соцполитики "пенсионная" справедливость фактически оказалась нерабочей. Ведь дело Полищука – не первое, когда прокуроры отсуживают себе пенсии. Среди прочих:

Бывший прокурор прокуратуры Харьковской области Иван Сагун в суде повысил себе пенсию в 2,5 раза.

В 2025-м его выплату ограничили из-за введения специальных коэффициентов. Вместо 35,2 тыс. грн ему будут платить по 88,2 тыс. грн пенсии ежемесячно.

Андрей Саханов, который работал в Белгород-Днестровской специализированной прокуратуре, получает пенсию в размере 251,1 тыс. грн в месяц.

Чтобы получать такую выплату, бывший прокурор прошел целый ряд судов.

Соответственно, коэффициенты, как показала практика, имеют крайне сомнительную результативность. И вполне вероятно, что уже до конца года их применение к себе отменит большинство "специальных пенсионеров". Тогда Пенсионному фонду придется выплатить все, что не было заплачено с 1 января 2025 года из-за применения, как считают в судах, незаконных коэффициентов.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на заслуженный отдых в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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