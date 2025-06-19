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Прокурор "повысил" себе пенсию более чем на 20 тысяч и теперь будет получать космическую выплату: известно имя

Роман Костюченко
Личные финансы
4 минуты
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Прокурор 'повысил' себе пенсию более чем на 20 тысяч

Донецкий прокурор на пенсиив суде повысил свою пенсию более чем на 20 000 грн – с 31 607 до 51 646 грн. Согласно данным портала Судебная власть, речь идет о прокуроре Валерии Полищуке. Который, таким образом, добился повышения своей выплаты до 90% зарплаты прокурора, продолжившего работать на его должности. Само решение же 12 июня принял Донецкий окружной административный суд.

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Об этом говорится в материалах дела № 200/1715/25. Согласно ему:

  • Прокурор вышел на пенсию в 2008 году.
  • В январе 2025 года его пенсию ограничили.
  • Несмотря на это, Полищук отменил ограничение в судебном порядке.
Донецкий прокурор на пенсии Валерий Полищук повысил свою пенсию более чем на 20 000 грн

"В обоснование исковых требований истец отметил, что с мая 2008 года Пенсионным фондом ... ему пожизненно была назначена пенсия по выслуге лет на основании ч. 1 ст. 50-1 Закона Украины "О прокуратуре" от 05.11.1991 (в редакции, действовавшей на время назначения пенсии) в размере 90% от суммы месячной заработной платы. Во исполнение указанного решения Донецкого окружного административного суда от 30 марта 2021 года ... размер пенсии истца был пересмотрен и составил 51 646,14 грн. В январе 2025 года истцу уплачено уменьшенную пенсию в сумме 31 607,81 грн", – говорится в материалах дела.

В то же время, подчеркивается, в начале 2025 года в Украине законодательно ограничили пенсии, размер которых превышает 23,6 тыс. грн для тех "особых" пенсионеров, которые не защищали страну во время российской агрессии (начиная с АТО). В связи с этим, в Пенсионном фонде отметили, что:

  • Не могут использовать средства фонда на выплату пенсионного обеспечения сверх установленных законодательством пределов.
  • Бюджетное финансирование для выплаты прокурору пенсионного обеспечения "в размере, заявленном в иске, не предусмотрено".

При этом там детально объяснили, почему пенсия Полищука была понижена именно до 31 607,81 грн. Так:

  • К части пенсии до 10 прожиточных минимумов – то есть, 23 610 грн (в 2025 году прожиточный минимум (ПМ) для лиц, утративших трудоспособность, включая пенсионеров, составляет 2 361 грн) – был применен понижающий коэффициент 1. Сумма к выплате составила 23 610 грн.
  • К части пенсии от 10 до 11 ПМ – 2 361 грн – применен понижающий коэффициент 0,5. Сумма к выплате – 1 180,5 грн.
  • К части пенсии от 11 до 13 ПМ – 4 722 грн – применен понижающий коэффициент 0,4. Сумма к выплате – 1 888,80 грн;
  • К части пенсии от 13 до 17 ПМ – 9 444 грн – применен понижающий коэффициент 0,3. Сумма к выплате – 2 833,20 грн;
  • К части пенсии от 17 до 21 ПМ – 9 444 грн – применен понижающий коэффициент 0,2. Сумма к выплате – 1 888,80 грн;
  • К части пенсии – более 21 ПМ – 2 065,14 грн – понижающий коэффициент 0,1. Сумма к выплате – 206,51 грн.
  • Всего к выплате – 31 607,81 грн.

Тем не менее, отмечается, Полищук посчитал, что действия Пенсионного фонда являются незаконными и нарушающими его права. В то же время, в самом же фонде подчеркнули, что доводы прокурора сводятся "к неправомерности действий Кабинета министров", который своим постановлением и закрепил ограничение пенсий. При том, что само постановление:

  • Является действующим.
  • Не признавалось противоправным.

Однако несмотря на это, суд встал на сторону прокурора – и вернул ему пенсию в 51 646,14 грн. Там:

  • Признали противоправными действия ГУ Пенсионного фонда в Донецкой области по применению понижающих коэффициентов, установленных постановлением Кабинета министров.
  • Обязали фонд осуществить с 1 января 2025 года начисление и выплату Полищуку пенсии по выслуге лет из расчета 90% от суммы месячной заработной платы без применения понижающих коэффициентов.

Таким образом, анонсированная Министерством соцполитики "пенсионная" справедливость фактически оказалась нерабочей. Ведь дело Полищука – не первое, когда прокуроры отсуживают себе пенсии. Среди прочих:

В 2025-м его выплату ограничили из-за введения специальных коэффициентов. Вместо 35,2 тыс. грн ему будут платить по 88,2 тыс. грн пенсии ежемесячно.

Чтобы получать такую выплату, бывший прокурор прошел целый ряд судов.

Соответственно, коэффициенты, как показала практика, имеют крайне сомнительную результативность. И вполне вероятно, что уже до конца года их применение к себе отменит большинство "специальных пенсионеров". Тогда Пенсионному фонду придется выплатить все, что не было заплачено с 1 января 2025 года из-за применения, как считают в судах, незаконных коэффициентов.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на заслуженный отдых в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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