Найден самый богатый прокурор на пенсии: кто добился себе выплаты по 251 тыс. грн в месяц

Андрей Саханов, который работал в Белгород-Днестровской специализированной прокуратуре, получает пенсию в размере 251,1 тыс. грн в месяц. Чтобы получать такую выплату, бывший прокурор прошел целый ряд судов.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA, имея более 16 лет прокурорского стажа (общая выслуга лет – более 22 лет), Андрей Саханов вышел на пенсию по выслуге лет еще в 2010-м. 40-летний правоохранитель получил пенсию в размере 90% зарплаты – воспользовался нормами закона "О прокуратуре".

Проследить за пенсионным делом Саханова удалось благодаря материалам в Едином реестре судебных решений. Прокурор много судился с ПФУ. В деле № 495/9211/16-а от 2016 года есть упоминание о размере зарплаты для расчета денежного обеспечения прокурора – тогда речь шла о 18,5 тыс. грн.

"Согласно справке военной прокуратуры Южного региона Украины № 18-126 вых-16 от 26.07.2016 года, денежное обеспечение подполковника юстиции Андрея Саханова со всеми надбавками и доплатами по состоянию на 15.12.2015 года составляет 18 490,88 грн", – говорится в материалах.

Однако прокурор в суде (дело № 420/5553/19) добился, чтобы денежное обеспечение, от которого зависит его пенсия, провели с учетом должностного оклада, оклада за воинское звание, надбавки за службу в условиях режимных ограничений, надбавки за выполнение особо важных заданий, месячной премии в размере 40% денежного обеспечения, 1/12 материальной помощи на оздоровление, 1/12 материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов. А еще надбавки ОУП и индексации.

Важно: все эти надбавки, доплаты были предусмотрены законом. Некоторые из них уже не применяют, но пенсионное законодательство накопило такое количество гарантий для прокурора, что это фактически создало аномальную возможность для силовика – получать пенсию в разы больше фактической зарплаты на его должности.

Через несколько лет он снова обратился в суд и на этот раз потребовал перерасчета своей пенсии по другому закону. Вместо 90% зарплаты прокурора он попросил перевести его на пенсию по инвалидности (по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц").

Возможно, для того, чтобы избежать ограничения размера пенсии (потому что это труднее сделать с военными пенсиями). Саханов работал военным прокурором, поэтому имел право также претендовать и на военную пенсию (хотя находился в вертикали прокуратуры).

В результате он получил 80% суммы денежного обеспечения. Однако то, как посчитали это денежное обеспечение, поражает. Получилась сумма, которая значительно превышает реальную зарплату военного прокурора – пенсию установили на уровне 251 170,99 грн. Причем в эту сумму входят 50 тыс. 56 грн, которые прокурор получает в соответствии с постановлением "О повышении уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения".

Перерасчет провели задним числом, а за период с 18.10.2023 по 30.09.2024 Пенсионный фонд заставили доплатить 2 459 522 грн. То есть пенсия бывшего прокурора выросла примерно на 200 тыс. грн (из расчета недоплаченной суммы). Доплату установили судом, однако из-за нехватки средств в бюджете их все еще не выплатили уникальному пенсионеру. Однако и здесь он нашел решение – обратился в суд и получил отдельное решение о необходимости выплатить ему эту сумму. И как только на счет ПФУ в Одесской области поступят средства, Саханов станет на 2,5 млн грн богаче.

С 1 января 2025-го Саханову, как и всем специальным пенсионерам (кроме ветеранов полномасштабной войны и АТО), урезали пенсию из-за введения специальных коэффициентов до 51 560,3 грн. Но бывший прокурор уже успел обратиться в суд и отменить это ограничение.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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