Прокурор отсудил себе 2,5 млн грн зарплаты: он заявил, что не может пользоваться компьютером и не прошел аттестацию

Сергей Туркота, бывший прокурор одного из отделов в Генеральной прокуратуре, отсудил у своего работодателя зарплату в 2,5 млн грн. Это та сумма, которую прокурор мог бы заработать, если бы его не уволили из-за неявки на аттестацию. Туркота не явился на аттестацию, так как находился в этот момент в больнице. Кроме того, он отметил, что из-за инвалидности второй группы не может проходить экзамен на компьютере, но может писать ручкой на бумаге.

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Суд решил, что увольнение было незаконным, поэтому Офис генерального прокурора должен выплатить ему компенсацию за вынужденный прогул. Об этом говорится в материалах дела №640/25895/19. Решение принято 26 июня 2025-го.

Сергей Туркота работал в должности прокурора отдела подготовки материалов по дисциплинарной ответственности и увольнения прокуроров с должностей управления организационного обеспечения деятельности. Еще в 2019-м мужчина не явился на сдачу экзамена в форме анонимного тестирования.

Экзамен проходил 24 октября 2019-го, прокурор на него не явился. Тогда экзамен для него перенесли на 4 ноября, но и в этот день он пройти аттестацию не смог. "В связи с чем он не был допущен к прохождению следующих этапов аттестации и в итоге неуспешно прошел аттестацию", – говорится в материалах дела.

Уволенный прокурор заявил, что в период, когда были успехи, он находился на стационарном лечении в КБ "Феофания". "Помимо прочего, он просил предоставить возможность проведения вышеуказанных анонимных экзаменов не с использованием компьютерной техники, а в бумажном виде, поскольку он является лицом с инвалидностью II группы по зрению", – отмечается в материалах дела.

"Взыскать с Офиса Генерального прокурора в пользу прокурора средний заработок за время вынужденного прогула в период с 21.11.2019 до 26.06.2025 в сумме 2 543 113 грн", – говорится в материалах дела.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Таким образом, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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