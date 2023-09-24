Программа действует до 1 ноября: кто из украинцев может получить выплату в 3,1 тыс. грн

В Украине ветераны войны, члены семей погибших и ветеранов войны, которые приобрели этот статус до 24 августа, в случае не получения выплаты ко Дню Независимости Украины, могут оформить помощь. Программа действует до 1 октября.

За ее получением следует обратиться в органы Пенсионного фонда Украины или в Центры предоставления административных услуг (ЦНАП) до 1 ноября. Об этом говорится в заявлении Министерства по делам ветеранов.

В Минветеранов сообщили, что лицам, не являющимся пенсионерами и/или не состоящим на службе, разовая денежная помощь ко Дню Независимости Украины выплачивается за их личным обращением в территориальные органы ПФУ за задекларированным/зарегистрированным местожительством (нахождением) или в ЦНАП и данные о текущий счет, открытый в уполномоченном банке.

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Так, если вам до 24 августа был установлен статус и выдано соответствующее удостоверение, но до 1 октября вы не получите разовой денежной выплаты ко Дню Независимости, нужно обратиться до 1 ноября в органы Пенсионного фонда Украины или Центр предоставления административных услуг, пояснили в Минветеранов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, благотворительный фонд "Право на защиту" объявил о выплате новой помощи украинцам. Выплаты могут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и пострадавшие от войны, проживающие в Сумах.

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