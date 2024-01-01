ПриватБанк без предупреждения закрыл счет клиентки: она пропустила всего одно сообщение 

Клиентка ПриватБанка накануне Нового года обнаружила, что ее счет заблокирован. Она не смогла купить продукты, а после звонка в банк узнала: ей пришла просьба прислать документы для подтверждения, а она ее не заметила и не ответила.

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Вероятно, в банке попросили ее подтвердить источник поступления средств. Так часто бывает, если получить большой перевод из необычного для клиента источника. Если банк не получает ответ от клиента с пояснением, откуда взялись деньги, то в рамках финансового мониторинга такие счета закрываются. О ситуации с клиенткой ПриватБанка на специализированном форуме Минфин рассказал ее муж.

"Никто ничего не знает и никто ничего не может сказать", – пожаловался он. Действительно, если в результате финансового мониторинга банком найдена подозрительная операция и принято решение закрыть счет, финансовое учреждение не обязано пояснять свое решение.

Отметим, в Украине все банки обязаны проводить финансовый мониторинг своих клиентов. Все рискованные операции могут быть заблокированы, кроме того, банки могут потребовать предоставить документы, которые объясняют источник перевода. Например, если вы ежемесячно получали на карту 15 тыс. грн, а в какой-то из месяцев вам перевели 60 тыс. грн, банк может поинтересоваться об источнике происхождения средств.

Чтобы счет не заблокировали, клиентам стоит заботиться о финансовой гигиене. Если, к примеру, вы одолжили деньги наличкой и будете получать их на карту, возьмите с должника письменное обязательство, которое после можно показать банку. Если же вы проигнорируете просьбу, вероятно, счет будет заблокирован.

К слову, в ответ на жалобу мужа клиентки в ПриватБанке сообщили, что разберутся в ситуации. По правилам банка, при закрытии счета весь остаток средств могут перевести на счет в том банке, который укажет клиент в своем заявлении.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине хотят изменить правила и показывать налоговой все переводы. Это позволит проверять, скрывает ли украинец дополнительный налог.

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