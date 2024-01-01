Налоговая получит информацию о всех переводах украинцев: банки будут передавать данные 

В Украине в рамках Национальной стратегии доходов планируют отменить банковскую тайну. Если сейчас налоговая передает информацию только об открытии счетов, то в ближайшее годы им также хотят открыть информацию и о состоянии счета (сколько средств поступает).

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Так, налоговая получит доступ к банковской информации украинцев. "Контролирующим органам будет предоставлена возможность усилить контроль за доходами и расходами физических лиц путем предоставления контролирующим органам доступа к банковской информации о движении средств на счетах налогоплательщиков", - говорится в сообщении.

На самом деле действующий закон уже очень расширяет возможности налоговой для раскрытия банковской тайны. В 62-й статье закона "О банках и банковской деятельности" говорится, что банковская тайна может раскрываться по письменному требованию налоговой.

Также Минфин, когда проводит верификацию получателей любой государственной выплаты (пенсии, пособия, субсидии и т. д.), имеет право получить доступ к банковской тайне. Достаточно написать письмо в налоговую. Раскрыть банковскую тайну могут и нотариусы, и исполнители судебных решений, и правоохранители, и те, кто получил решение суда.

"Информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или стала известной третьим лицам при предоставлении услуг банка или выполнении функций, определенных законом, а также определенная в этой статье информация о банке является банковской тайной", – говорится в законе.

Как сообщал OBOZ.UA, все основные налоги в Украине будут приведены в соответствие с законодательством ЕС. Однако говорить о конкретных сроках проведения налоговой реформы пока не представляется возможности – в самой Верховной Раде ожидают, что это произойдет только "после войны".

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