Принесут много денег? Чего стоят завалявшиеся в старых коробках монеты СССР

Старые монеты времен СССР в основной своей массе являются обычными кусками металла и не представляют никакой ценности. Соответственно, разбогатеть, продав их, не получится.

Об этом OBOZREVATEL рассказал редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач. Он отметил, что ценятся только монеты:

из драгоценных металлов – например, серебра или золота;

редкие.

В частности, рассказал эксперт, коллекционеры могут дорого заплатить за монеты, к примеру, 1947-1958-х годов выпуска. Однако найти "в свободном доступе" их – или ценные разновидности других лет – практически нереально.

А вот обычные советские монеты "из бабушкиного хлева", по его словам, нумизматы могут купить за символическую 1 грн. Но если те в плохом состоянии, вряд ли можно будет надеяться и на это.

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"С высокой вероятностью это будет ржавая монета. Это, а также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не прибавляет. Напротив – снижает", – отметил Ткач.

Выведенные из оборота монеты не становятся дорогими автоматически

То же самое касается и украинских монет, выпущенных большими тиражами до 2003 года, которые НБУ выводит из обращения. Ткач отмечает: эти копейки никогда не станут дорогими, так что если кто-то разработал хитрый план и решил разбогатеть на них – сделать этого не удастся.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение", – констатировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же найти в обращении монеты, которые стоят 10 000 грн и выше, нереально. Ведь 99,9% монет – самые обычные.