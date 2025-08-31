Принесут большие деньги? Чего стоят старые монеты СССР

Несмотря на распространенное мнение, что все старые монеты – в т.ч. времен СССР – ценные, на самом деле это не так. Большинство таких копеек ни что иное, как просто куски металла, а потому хотя нумизматы и могут их купить, но за минимальную сумму – к примеру, 1 грн.

При этом, рассказал OBOZ.UA редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач, монеты должны быть в хорошем состоянии. В противном же случае, отметил он, вряд ли можно будет надеяться и на это.

"Ржавость, также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не прибавляет. Напротив – снижает", – отметил эксперт.

Какие монеты СССР все можно продать дорого

Впрочем, отметил он, некоторые экземпляры все же можно дорого продать. Например, отчеканенные из:

Серебра.

Золота.

Однако, признал нумизмат, найти такие монеты практически нереально. Ведь в свободном доступе их практически нет.

Как понять, является монета ценной

В то же время, подчеркнул специалист, самостоятельно определить стоит ли имеющаяся монета каких-либо денег, вряд ли возможно. Дело в том, что часто коллекционной ее делает малозаметная мелкая деталь, которую могут заметить только специалисты. Поэтому лучше показать копейку специалистам.

Найти же их можно в тематических группах и пабликах в соцсетях. За сам же осмотр, по его словам денег никто не возьмет. Ведь "на 99% монета ничего не стоит".

