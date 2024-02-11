Принесут большие деньги? Чего стоят старые монеты СССР

Несмотря на расхожее мнение, что все старые монеты являются ценными – в т.ч. времен СССР, – на самом деле, это не так. Большинство таких копеек, которые украинцы до сих пор могут найти, к примеру, в старых коробках – обычные куски металла.

Как рассказал OBOZ.UA редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач, дорого продать можно лишь отчеканенные из серебра или золота монеты. Либо же редкие.

Так, отметил он, коллекционеры могут дорого заплатить за монеты, к примеру, 1947-1958-х годов выпуска. Однако найти "в свободном доступе" их – или ценные разновидности других лет – практически нереально.

Обычные же монеты, по его словам, нумизматы также могут купить – но за символическую 1 грн. И то лишь если они будут в хорошем состоянии. В противном же случае вряд ли можно будет надеяться и на это.

"С высокой вероятностью это будет ржавая монета. Это, а также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не прибавляет. Напротив – снижает", – отметил Ткач.

В то же время, самостоятельно определить стоит ли имеющаяся монета каких-либо денег, вряд ли возможно. Дело в том, что часто коллекционной ее делает малозаметная мелкая деталь, которую могут заметить только специалисты. Поэтому лучше показать копейку специалистам.

Найти же их можно в тематических группах и пабликах в соцсетях. За сам же осмотр, по его словам денег никто не возьмет. Ведь "на 99% монета ничего не стоит".

Как сообщал OBOZ.UA, владельцы же некоторых произведенных в СССР, игрушек могут хорошо заработать на их продаже. Дело в том, что такие предметы представляют из себя некую коллекционную ценность, а потому есть те, кто готов платить за них тысячи гривен.

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