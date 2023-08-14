Прибавки к пенсии за возраст получат не все пожилые украинцы: кому не дадут доплату

Программа доплат к пенсиям для пожилых людей уже год предусматривает выплату дополнительных 300 грн в месяц пенсионерам, которые достигли 70 лет. Однако не все люди такого возраста смогут получить деньги.

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Главная причина для отсутствия доплаты – пенсия более 10 340 грн. Как объяснили специалисты портала "На пенсии", в таком случае не выплачиваются никакие "возрастные" надбавки (включая выплату 400 грн людям старше 75 лет и выплату 500 грн тем, кто старше 80 лет).

Кроме того, выплатный период длится с 4 по 25 число каждого месяца, а вот расчеты для него производятся в конце предыдущего месяца. Поэтому 300 грн могут не получить "новые" 70-летные пенсионеры.

Например, если пенсионеру исполнилось 70 лет 22 сентября, в сентябре не получит полную доплату. А вот уже на с октября ему начнут приходить 300 дополнительные гривен.

"Если пенсия такого лица меньше 10 340 грн и ему исполнилось 70 лет, то надбавку в сумме 300 гривен оно обязательно будет получать. Просто в первый месяц после достижения 70-летия эта доплата уплачивается с числа, когда оно отметило день рождения", – объяснили специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ощадбанк, как и другие банки, будет лишать выплат пенсионеров и других получателей соцпомощи из числа переселенцев, которые не прошли физическую идентификацию, с начала 2024 года. Сроки проведения проверки были продлены до конца 2023 года.

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