Часть пенсий и соцвыплат будут блокировать, если не пройти проверку: назван новый дедлайн

Ощадбанк, как и другие банки, будет лишать выплат пенсионеров и других получателей соцпомощи из числа переселенцев, которые не прошли физическую идентификацию, с начала 2024 года. Сроки проведения проверки были продлены до конца 2023 года.

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Такое решение принял Кабинет министров. Идентификацию вернули из-за официального окончания COVID-пандемии в Украине. Проходить ее нужно каждые полгода, а лишать выплат хотели уже с 1 сентября.

"Период для физической идентификации получателей пенсионных и социальных выплат продлен до 31 декабря 2023 года. Это касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года", – объяснили в Минреинтеграции.

То есть до конца текущего года даже при отсутствии идентификации государство не будет прекращать выплаты. А банки не станут блокировать счета.

Также правительство расширило возможности для физической идентификации. В частности, ее разрешили проводить по видеосвязи. Условием является предъявление во время видеозвонка документов, удостоверяющие личность. Также к физической идентификации приравниваются:

авторизация в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи Дія.Підпис (Дія ID);

удостоверение зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что человек, проживающее за границей, жив.

Офлайн физическая идентификация проходит в три этапа, сообщают в Ощадбанке. Это:

личное обращение пенсионера или получателя социальной помощи в любое отделение. При себе следует иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и основную платежную карту;

предъявление сотруднику банка одновременно основной платежной карты или основного ЭПП и паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

проведение пенсионером или получателем социальной помощи операции получения наличных или пересмотра остатка средств на счете через кассовый POS-терминал (т. е. выполнение операции, предусматривающей введение лицом ПИН-кода) или установление/изменения ПИН-кода с использованием основной платежной карты или основного ЭПП.

Если не пройти такую проверку, банк приостановит выплату пенсий. То есть позаботиться о выполнении требований должен сам получатель. Если выплату все же прекратили, прохождение идентификации разблокирует получение средств со следующего месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине проверяют всех получателей соцвыплат от государства. В результате верификации лишние средства могут вернуть в бюджет. При этом проверку проводят, сопоставляя данные из разных реестров, проверяя документы, которые сами украинцы предоставляют при оформлении помощи.

Проблема заключается в том, что в Украине все еще масштабно распространена теневая экономика. Украинцы получают зарплаты в конвертах, не декларируют дополнительный доход, не оформляют брак и все равно обращаются за помощью в качестве малообеспеченных, нуждающихся в субсидии, матерей-одиночек и т.д.

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