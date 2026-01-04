Право на досрочную пенсию оставили, но не всем: кто из педагогов может воспользоваться этой возможностью

В Украине сохранено право на досрочную пенсию за выслугу лет для педагогов, которые успели накопить необходимый специальный стаж до 11 октября 2017 года. Те, кто не имел такого стажа, выходят на пенсию на общих условиях, но при достаточном стаже могут получить единовременную выплату в размере десяти месячных пенсий.

Видео дня

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Возможность выйти на пенсию раньше общего пенсионного возраста годами считалась одной из ключевых социальных гарантий для учителей, воспитателей и преподавателей.

Впрочем, законодательные изменения существенно сузили круг тех, кто может воспользоваться этой льготой. В ПФУ официально объяснили, что пенсия за выслугу лет для педагогов не отменена полностью, но право на нее сохранено лишь для ограниченной категории работников, которые успели накопить необходимый специальный стаж до октября 2017 года.

До изменений 2017 года работники учебных заведений могли выходить на пенсию независимо от возраста, если имели достаточный специальный стаж. Закон устанавливал поэтапные требования:

по состоянию на 1 апреля 2015 года – не менее 25 лет специального стажа;

специального стажа; по состоянию на 31 декабря 2015 года – 25 лет 6 месяцев;

по состоянию на 11 октября 2017 года – 26 лет 6 месяцев.

Именно те педагоги, которые успели выполнить эти требования до 11 октября 2017 года, сохранили право на досрочную пенсию. В специальный стаж включаются только периоды работы, соответствующие перечню заведений и должностей, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины № 909 от 4 ноября 1993 года.

Важный нюанс, что проверяется одновременно и заведение, и должность. Если хотя бы один из этих пунктов не соответствует перечню то стаж не засчитывается. Например:

инструктор по физическому воспитанию в детском саду – должность не входит в перечень , поэтому стаж не засчитают;

, поэтому стаж не засчитают; логопед районного отдела образования – заведение не предусмотрено, следовательно стаж также не учтется.

В то же время допускается суммирование стажа по работе в заведениях образования, здравоохранения и социальной защиты, если они соответствуют перечню. Форма собственности учреждения значения не имеет, отдельно отмечается:

стаж засчитывается только по основному месту работы;

работа по совместительству не учитывается.

Ключевым стал закон № 2148 от 3 октября 2017 года, который вступил в силу 11 октября 2017-го. Им было отменено назначение новых пенсий за выслугу лет и оставлено право только тем, кто уже имел необходимый специальный стаж на момент вступления закона в силу.

Все периоды работы на соответствующих должностях после 11 октября 2017 года больше не засчитываются в специальный стаж для пенсии за выслугу лет. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по общим правилам, так же как пенсия по возрасту, учитываются:

продолжительность страхового стажа;

среднемесячный заработок, с которого уплачивался единый социальный взнос.

Пенсию назначают со дня обращения, но при обязательном условии – увольнения с должности, дающей право на такую пенсию. Если человек снова трудоустраивается на аналогичную должность, выплату пенсии прекращают и возобновляют после повторного увольнения. Работа на других должностях этому не мешает.

Для педагогов, которые не воспользовались правом на досрочную пенсию и продолжили работать до достижения пенсионного возраста, предусмотрена отдельная гарантия. Если они имеют 35 лет стажа (мужчины) и 30 лет стажа (женщины), то при назначении пенсии по возрасту получают единовременную денежную помощь в размере десяти месячных пенсий, рассчитанных на день ее назначения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2026-м проведут индексацию пенсий. Индексация состоится в марте и, по приблизительным оценкам, составит 14,6%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!