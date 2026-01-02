Украинцам проиндексируют пенсии по-новому: на какой процент пересчитают

В Украине в 2026-м проведут индексацию пенсий. Индексация состоится в марте и по приблизительным оценкам составит 14,6%.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Стоит отметить, что 14,6% – это приблизительные оценки. Точный процент индексации можно будет узнать только после того, как появится официальная статистика по уровню зарплат и инфляции. Эта статистика поступает с опозданием в квартал – до марта 2026-го.

Размер индексации считается следующим образом:

Пенсия рассчитана по формуле + (50% темпов роста средней зарплаты за три года + 50% инфляции за прошлый год).

Стоит отметить, что повышают ту пенсию, которая рассчитана по формуле. То есть речь идет о "голой" выплате. В правительстве не спешат с прогнозами по индексации (и не зря). Однако уже сейчас можно примерно рассчитать, на какое повышение стоит рассчитывать. Итак, Национальный банк прогнозирует инфляцию в 2025-м на уровне 9,2%. Динамика заработных плат, учитывая прогноз НБУ, за последние три года может составить около 20%.

Но ожидать, что всем пенсионерам повысят выплату минимум на 14,6%, не стоит. Есть несколько важных уточнений.

Первое – повышают "голый" размер пенсии. Например, вам исполнилось 65 лет и вы имеете полный стаж. Размер вашей пенсии в следующем году должен быть не менее 40% от минималки – 3 458,8 грн (с учетом ее пересмотра). Предположим, что при этом ваша пенсия, рассчитанная по формуле, составляет 3 250 грн. На 14,6% повысят не полный размер пенсии, а только ту ее часть, которая посчитана по формуле. Следовательно, выплату вам увеличат до 3 724,5 грн.

Второе – в первые годы после назначения пенсии ее не будут индексировать. Это незаконно (так признал Верховный суд), но так происходит годами. В результате после назначения выплаты ее размер за первые годы стремительно снижается, потому что индексация не покрывает даже размера инфляции.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 вместо 22 необходимо иметь 23 года стажа.

