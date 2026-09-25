"Правительство поступило крайне недобросовестно": изменения для беженцев из Украины возмутили британцев

Часть украинских беженцев в Соединённом Королевстве может остаться без крова. После решения властей резко сократить выплаты спонсорам, участвующим в программе Homes for Ukraine ( "Дома для Украины"), часть британцев засомневалась, будет ли продолжать предоставлять жилье украинцам.

Видео дня

Об этом сообщает The Guardian. В то же время альтернативное решение, предложенное правительством, вряд ли подойдет вновь прибывшим гражданам Украины.

Новые условия программы

Программа Homes for Ukraine действует с февраля 2022 года — благодаря ей получили приют 181 тыс. из 234 тыс. украинцев, выехавших в Великобританию. Общий объем финансирования программы превысил 1,81 млрд фунтов стерлингов.

Впрочем, британское правительство, не особо афишируя это, решило существенно сократить финансирование программы. Так, с 1 января 2027 года:

выплаты "благодарности" спонсорами уменьшатся на 70% — с 350 до 100 фунтов стерлингов ежемесячно ;

; взносы для местных органов власти, покрывающие расходы на реализацию программы, — с 5,9 тыс. до 3,3 тыс. фунтов за каждого прибывшего.

Что говорят сами британцы

Украинцы, которых приняли британцы, уже выразили свою обеспокоенность в связи с согласованными изменениями. Но недовольны и сами спонсоры, среди них — житель Гринвича, выступающий спонсором с мая 2022 года. Он выразил разочарование решением правительства и открыто высказал сомнения в том, что будет продолжать принимать беженцев.

"В течение нескольких месяцев после того, как я стал спонсором, я потерял работу. И хотя я и не участвовал в этой программе в качестве волонтера ради денег, эти выплаты стали для меня настоящим спасательным кругом. Я искренне переживаю за последствия этого изменения для украинцев в Великобритании", — говорит он.

Критикует правительство и хозяин из Кардиффа. Мужчина назвал это "дешёвым трюком".

"Мы поступили добросовестно — открыли свои дома для тех, кто в этом нуждался. Эти люди также добросовестно планировали жизнь в Великобритании. А правительство поступило очень недобросовестно, решив таким образом вернуть деньги у людей, которые не в состоянии этому противостоять", — подчеркнул спонсор.

Альтернатива без альтернативы

В качестве одного из вариантов выхода из ситуации правительство предлагает британским хозяевам изменить статус, стать официальными арендодателями и начать взимать с украинцев полную арендную плату. Однако для многих вновь прибывших, которые еще не успели адаптироваться и выучить язык, такой переход к коммерческим отношениям является непосильным.

В то же время в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и местного самоуправления (MHCLG) уверяют, что поддержка Украины остается приоритетом. При этом там утверждают, что изменения необходимы для стабильности программы.

"Приверженность Великобритании поддержке украинцев остается непоколебимой, и программа Homes for Ukraine по-прежнему открыта. Поскольку программа превратилась из первоначальной меры реагирования на чрезвычайную ситуацию в более устоявшуюся инициативу, эти изменения призваны обеспечить долгосрочное будущее программы, сохраняя при этом поддержку спонсоров, гостей и советов", — заявил представитель ведомства.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Швейцарии готовят существенное упрощение условий для иностранцев с временной защитой (статус S), которые нашли работу в другом регионе страны; эти изменения, в частности, коснутся и украинцев, нашедших в этой стране убежище от войны. Тем из них, кто работает, хотят разрешить менять кантон проживания без бюрократических препятствий, а также ввести ряд других важных изменений на рынке труда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!