Правила выдачи паспортов украинцам в одной из европейских стран хотят пересмотреть: что предлагают

Норвегия может присоединиться к числу европейских стран, планирующих ужесточить условия натурализации иностранцев. В случае принятия изменений (а вероятность этого довольно высока, поскольку инициатива исходит от нового правительства) получить гражданство гражданам других стран, в том числе украинцам, станет сложнее.

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Об этом сообщили в норвежском Кабинете министров. Официально главной целью реформы заявлено упрощение цифровой автоматизации рассмотрения заявок.

"Получение и сохранение норвежского гражданства является и должно оставаться привилегией", — подчеркнула министр труда и социальной интеграции Кьерсти Стенсенг.

Что предлагают

В правительстве предлагают пересмотреть правила подсчета срока пребывания в стране. В результате они станут гораздо более жесткими:

в настоящее время иностранцы должны прожить в Норвегии в общей сложности 8 лет из последних 11 , что дает им возможность делать длительные перерывы, выезжать из страны, а затем возвращаться и "добирать" необходимый срок;

, что дает им возможность делать длительные перерывы, выезжать из страны, а затем возвращаться и "добирать" необходимый срок; предлагается ввести требование о 8 годах непрерывного проживания в Норвегии, а любые длительные выезды могут "обнулить" этот срок.

Для украинцев, выехавших в Норвегию после 2022 года и рассматривающих перспективу получения паспорта в будущем, это может существенно ограничить возможность посещения родины — даже для визита к родным.

Также срок проживания для получения гражданства хотят сделать не короче срока для получения вида на постоянное проживание. Для большинства категорий это минимум 5 лет.

Изменятся требования для других категорий

Для супругов граждан Норвегии — 6 лет непрерывного проживания в стране, брак или официальное сожительство с норвежцем в одном жилище должно длиться не менее последних 2 лет (ранее требовалось минимум 5 лет в Норвегии и в сумме 7 лет брака или совместного проживания).

в стране, брак или официальное сожительство с норвежцем в одном жилище должно длиться не менее последних 2 лет (ранее требовалось минимум 5 лет в Норвегии и в сумме 7 лет брака или совместного проживания). Для лиц без гражданства льготный срок проживания — 7 лет вместо 3 , что приравняет их по правам к беженцам (для тех, кто прибыл в Норвегию в возрасте до 18 лет или родился в стране — 5 лет).

срок проживания — , что приравняет их по правам к беженцам (для тех, кто прибыл в Норвегию в возрасте до 18 лет или родился в стране — 5 лет). Период проживания на архипелаге Свальбард (Шпицберген) больше вообще не будет засчитываться в общий срок для получения норвежского гражданства.

Ужесточенный языковой экзамен

Наряду с увеличением срока обязательного проживания для взрослых заявителей планируется автоматически повысить и требования к интеграции. В частности, для лиц без гражданства в возрасте от 18 до 67 лет минимальный уровень владения разговорным норвежским языком предлагают повысить с базового А2 до уверенного В1.

Ранее аналогичные предложения выносили на обсуждение правительства других европейских стран: Португалии, Швеции и Финляндии.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Италии существенно пересмотрели правила назначения выплат на детей (Assegno Unico). После отмены требования о постоянном проживании — двух лет непрерывного проживания в Италии — программа стала значительно доступнее, в том числе и для украинцев.

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