Правила выдачи паспортов украинцам в одной из европейских стран хотят пересмотреть: что предлагают
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Норвегия может присоединиться к числу европейских стран, планирующих ужесточить условия натурализации иностранцев. В случае принятия изменений (а вероятность этого довольно высока, поскольку инициатива исходит от нового правительства) получить гражданство гражданам других стран, в том числе украинцам, станет сложнее.
Об этом сообщили в норвежском Кабинете министров. Официально главной целью реформы заявлено упрощение цифровой автоматизации рассмотрения заявок.
"Получение и сохранение норвежского гражданства является и должно оставаться привилегией", — подчеркнула министр труда и социальной интеграции Кьерсти Стенсенг.
Что предлагают
В правительстве предлагают пересмотреть правила подсчета срока пребывания в стране. В результате они станут гораздо более жесткими:
- в настоящее время иностранцы должны прожить в Норвегии в общей сложности 8 лет из последних 11, что дает им возможность делать длительные перерывы, выезжать из страны, а затем возвращаться и "добирать" необходимый срок;
- предлагается ввести требование о 8 годах непрерывного проживания в Норвегии, а любые длительные выезды могут "обнулить" этот срок.
Для украинцев, выехавших в Норвегию после 2022 года и рассматривающих перспективу получения паспорта в будущем, это может существенно ограничить возможность посещения родины — даже для визита к родным.
Также срок проживания для получения гражданства хотят сделать не короче срока для получения вида на постоянное проживание. Для большинства категорий это минимум 5 лет.
Изменятся требования для других категорий
- Для супругов граждан Норвегии — 6 лет непрерывного проживания в стране, брак или официальное сожительство с норвежцем в одном жилище должно длиться не менее последних 2 лет (ранее требовалось минимум 5 лет в Норвегии и в сумме 7 лет брака или совместного проживания).
- Для лиц без гражданства льготный срок проживания — 7 лет вместо 3, что приравняет их по правам к беженцам (для тех, кто прибыл в Норвегию в возрасте до 18 лет или родился в стране — 5 лет).
- Период проживания на архипелаге Свальбард (Шпицберген) больше вообще не будет засчитываться в общий срок для получения норвежского гражданства.
Ужесточенный языковой экзамен
Наряду с увеличением срока обязательного проживания для взрослых заявителей планируется автоматически повысить и требования к интеграции. В частности, для лиц без гражданства в возрасте от 18 до 67 лет минимальный уровень владения разговорным норвежским языком предлагают повысить с базового А2 до уверенного В1.
Ранее аналогичные предложения выносили на обсуждение правительства других европейских стран: Португалии, Швеции и Финляндии.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Италии существенно пересмотрели правила назначения выплат на детей (Assegno Unico). После отмены требования о постоянном проживании — двух лет непрерывного проживания в Италии — программа стала значительно доступнее, в том числе и для украинцев.
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