Украинцев, работающих в стране ЕС, ждут большие перемены: к чему готовиться с 8 июля

В Польше изменят подход к оценке трудовых отношений между работодателями и работниками. Украинцев, оформленных в качестве внештатных сотрудников или самозанятых подрядчиков, ждет масштабная проверка условий труда, а их компании могут обязать перевести их в официальный штат.

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Как сообщает Radio ZET, новые правила вступят в силу 8 июля, а за проверку трудовых договоров будет отвечать Государственная инспекция труда (PIP). Это может заставить бизнес пересмотреть привычные модели гибкой занятости.

Двухэтапная модель контроля

Новый алгоритм проверок построен таким образом, чтобы дать компаниям возможность оперативно устранить нарушения без автоматического наложения штрафов. Такой санкции будет предшествовать ряд других, более мягких мер.

Предписание инспектора. В случае выявления признаков скрытого трудоустройства инспектор выдает предпринимателю обязательное предписание устранить несоответствия непосредственно во время проверки.

В случае выявления признаков скрытого трудоустройства инспектор выдает предпринимателю обязательное предписание устранить несоответствия непосредственно во время проверки. Административное решение или суд. Если бизнес игнорирует предписание, окружной инспектор труда принимает административное решение о принудительном переводе работника на трудовой договор или передает дело в суд по трудовым спорам.

бизнес игнорирует предписание, окружной инспектор труда принимает административное решение о принудительном переводе работника на трудовой договор или передает дело в суд по трудовым спорам. Право на защиту. Компании имеют право обжаловать такие решения, хотя в отдельных случаях они могут подлежать немедленному исполнению. Для минимизации рисков предприниматели смогут заранее обращаться в ведомство за получением обязательных индивидуальных разъяснений.

Таким образом, уже с 8 июля польские заказчики и работодатели украинцев могут приступить к пересмотру контрактов и инициировать переговоры об изменении форматов сотрудничества.

Что будут проверять

Гражданско-правовое сотрудничество может быть признано скрытым трудовым договором при условии одновременного наличия трех ключевых факторов. В частности, будут оцениваться следующие параметры взаимодействия:

личное выполнение обязанностей – исполнитель должен выполнять работу исключительно самостоятельно, без права привлекать помощников или субподрядчиков;

– исполнитель должен выполнять работу исключительно самостоятельно, без права привлекать помощников или субподрядчиков; работа под руководством или надзором – наличие прямого подчинения, контроля и распоряжений со стороны заказчика;

– наличие прямого подчинения, контроля и распоряжений со стороны заказчика; четко определенное место и время работы – установление компанией жесткого графика и места выполнения задач.

Кто попадет под особое внимание

Контроль будет усилен благодаря автоматизации и глубокой интеграции баз данных различных государственных органов, а нарушителей будут выявлять автоматически. Под особый мониторинг попадут случаи, когда:

физическое лицо в течение длительного времени выставляет счета-фактуры только одному-единственному контрагенту ;

; предприятие массово увольняет штатных сотрудников для их немедленного переоформления в качестве самозанятых лиц (B2B).

Также OBOZ.UA сообщал, что в Польше планируют существенно ужесточить правила получения лицензий на пассажирские перевозки такси. Наибольшие изменения ждут водителей из Украины, а также из других стран за пределами Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли.

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