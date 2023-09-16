Правила въезда в ЕС ужесточат: украинцам придется подавать анкету и платить сбор

Для украинцев и жителей других безвизовых стран с 2024-го ужесточатся правила въезда в ЕС. Для пересечения границы придется получать специальное разрешение ETIAS и платить 7 евро. Также нужно будет заполнить специальную анкету, которая должна получить одобрение.

Об этом говорится на сайте ЕС. Начиная с 2024 года около 1,4 миллиарда человек из более чем 60 безвизовых стран должны иметь разрешение на въезд в большинство стран ЕС. В перечне государств, граждане которых должны получать разрешение, есть и украинцы.

Заполнить анкету нужно на официальном сайте. "Имея действующее разрешение на въезд ETIAS, вы можете въезжать на территорию этих европейских стран так часто, как захотите, для краткосрочного пребывания – обычно до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Однако это не гарантирует въезд. Когда вы приедете, пограничник попросит показать ваш паспорт и другие документы и подтвердить, что вы соответствуете условиям въезда", – говорится в документе.

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Подача заявления на получение разрешения на въезд ETIAS стоит 7 евро, хотя некоторые путешественники освобождаются от уплаты этого сбора. Чаще всего заявка обрабатывается в течение нескольких минут.

Однако возможно, что обработка заявки займет больше времени. Если это так, вы получите решение в течение четырех дней. Обратите внимание, что этот период может быть продлен на срок до 14 дней, если вас попросят предоставить дополнительную информацию или документацию, либо до 30 дней, если вас пригласят на собеседование.

Главное:

Заявление (заполненную анкету) нужно заполнить на официальном сайте, заранее нужно подготовить свой загранпаспорт

Заявление стоит 7 евро

Срок действия ETIAS составляет три года.

Как пересекать границу с ЕС с 2024-го:

подайте заявку на получение разрешения на въезд ETIAS заблаговременно – до того, как вы купите билет или забронируете жилье;

убедитесь, что ваши паспортные данные совпадают с данными, указанными в вашем разрешении ETIAS, – вам будет отказано в посадке и въезде на границе, если они не совпадают;

убедитесь, что ваше разрешение на въезд ETIAS все еще действительно;

проверьте, как долго вы можете оставаться в европейских странах, требующих ETIAS;

убедитесь, что ваш паспорт действителен в течение трех месяцев после предполагаемого выезда из европейских стран, требующих ETIAS, – вам будет отказано во въезде на границе, если это не так (применяются исключения).

Некоторые украинцы могут не платить сбор. К ним относятся несовершеннолетние (младше 18 лет), а также те, кто достигли 70-летия. Также не нужно платить, если ваш муж или жена, зарегистрированный партнер, ребенок, родитель является гражданином страны ЕС.

Как ранее писал OBOZREVATEL, министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил о том, что с 17 сентября российские машины не смогут въезжать на их территорию. Любое авто, которое имеет регистрацию в РФ, россияне будут вынуждены оставлять на территории РФ.

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