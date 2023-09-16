"Ни одна российская машина не попадет в Польшу": для граждан страны-агрессора приготовили новые правила

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил о том, что с 17 сентября российские машины не смогут въезжать на их территорию. Любое авто, которое имеет регистрацию в РФ, россияне будут вынуждены оставлять на территории РФ.

Об этом пишет издание tvn24.pl. "С воскресенья будет введен запрет на въезд польских легковых автомобилей, зарегистрированных в России", — заявил министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский.

Министр Каминьский пояснил, что это означает, что ни один легковой автомобиль, зарегистрированный в России, не будет допущен на территорию польского государства. "Российские грузовики уже пострадали от этого запрета. Сейчас мы закрываем этот вопрос. Ни один российский автомобиль не въедет в Польшу", – подчеркнул он.

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Это касается всех автомобилей, как тех, которые используются в коммерческих целях, так и частных автомобилей, независимо от того, является ли владелец автомобиля гражданином России или гражданином другого государства. Правило таково, что автомобиль, зарегистрированный в России, не имеет права въезжать в Польшу, пояснил глава МВД.

"Это еще один элемент санкций, введенных против России и ее граждан в связи с жестокой войной в Украине. В связи с тем, что российское государство сегодня представляет угрозу международной безопасности", - добавил Мариуш Каминский.

Как сообщал OBOZREVATEL, говорить о зарождающейся тенденции отмены санкций против россиян все же пока рано. Хотя бы потому, что тот же суд Европейского Союза в Люксембурге отклонил иски 2 российских миллиардеров, требовавших снять с них санкции.

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