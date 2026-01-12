В Украине существенно подорожало оформление паспортов: сколько теперь стоит документ

В Украине выросла стоимость оформления отдельных биометрических документов – с 1 января. В частности, оформление паспорта в виде ID-карты за 20 рабочих дней теперь стоит 618 грн, тогда как ранее было 558 грн. Т.е., подорожание составило 60 грн. За ускоренное же оформление – за 7 рабочих дней – нужно заплатить 988 грн (было 928 грн, рост составил 60 грн).

Об этом сообщили в Госмиграционной службе. Там отметили: причиной роста цен является удорожание бланков.

При этом подчеркивается: некоторых украинцев подорожание не затронет – они получат документы по старой цене. Речь о тех, кто одновременно:

Оплатил админуслуги.

Подал заявления по оформлению документов до 31 декабря 2025 года.

"Те же лица, которые оплатили админуслуги до 31 декабря 2025 года, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений",– говорится в сообщении.

Как в Украине подорожало оформление документов

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней – 1 147 грн (было 1 042 грн, подорожание – 105 грн).

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней – 1 787 грн (было 1 682 грн, подорожание – 105 грн).

Постоянный вид на жительство в Украине – 1 235 грн (было 1 175 грн, подорожание – 60 грн).

Временный вид на жительство в Украине – 1 140 грн (было 1 080 грн, подорожание – 60 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы должны обновлять фотографию в паспорте-книжечке по достижении 25 и 45 лет – в обязательном порядке. На выполнение этого требования отводится один месяц. Если же в этот срок не вклеить новое фото в паспорт старого образца или не заменить документ на современную ID-карту, документ признают недействительным – и это грозит штрафом от 17 до 51 грн.

