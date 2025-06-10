Повышение пенсий привязали к дате рождения: кому увеличат на 300-570 грн

В Украине пенсионеры могут рассчитывать на возрастные доплаты. Чтобы хоть как-то компенсировать ежегодное обесценивание пенсий, правительство ввело доплаты для тех, кто достигает определенного возраста. Эти доплаты привязаны к дате рождения: чем старше пенсионер, тем выше размер доплаты.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. "Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а со следующего дня после дня рождения. Поэтому первая выплата будет осуществлена пропорционально количеству дней. Важно! Лицо, которому уже была назначена доплата к пенсии (например, 456 грн как лицу, достигшему 75 лет), по достижении 80-летнего возраста получит дополнительно 114 грн - то есть размер доплаты возрастет до 570 грн", - объясняют в ПФУ.

Кроме достижения определенного возраста, существует еще одно условие - пенсия не должна превышать 10 340,3 грн. Размеры доплат следующие:

от 70 до 74 лет - 300 грн ;

; от 75 до 79 лет - 456 грн ;

; от 80 лет - 570 грн.

В Пенсионном фонде объясняют, что эти доплаты не добавляются - можно получить только одну из них. Также доплата осуществляется автоматически - обращаться в ПФУ не нужно.

По состоянию на апрель 2025 года средняя пенсия украинца, который вышел на пенсию по общим правилам, составляет 6085,7 грн. В то же время фактический размер прожиточного минимума для пенсионера уже в феврале составил 6685 грн. То есть чтобы обеспечить минимальный набор товаров и услуг, необходимый для физиологического выживания, пенсионеру нужно 6685 грн в месяц. А средняя пенсия (без учета спецпенсий) - всего 6 085,7 грн.

Нынешние пенсионеры получают выплаты за счет украинцев, которые работают и платят ЕСВ. В идеале двое работников должны содержать одного пенсионера (такое соотношение - условный идеал, которого в современных условиях в Украине достичь невозможно). В правительстве отмечают, что "идеальным" считается соотношение, при котором 10 пенсионеров содержатся за счет 15 работников - тогда бюджет ПФУ можно было бы сбалансировать и обеспечить существенное повышение пенсий.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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