Поспешил и не стал миллионером: "спавший" 8 лет инвестор упустил огромную выгоду на криптовалюте

Крупный инвестор в криптовалюту Dogecoin поспешил продать свои токены и лишился около миллиона долларов прибыли. При этом он около 8 лет не занимался торговлей криптоактивами и упустил возможность продать токены по самому выгодному курсу.

Как сообщает Benzinga, неизвестный инвестор начал пополнять свой криптокошелек токенами DOGE в конце 2013 года, через 21 день после запуска этой криповалюты. Всего в 2013-2015 годах он потратил на Dogecoin около $5 тыс.

Последняя транзакция была совершена им в начале 2015 года. После этого он прекратил деятельность до 2023 года.

Как известно, с 2015 по 2023 год курс DOGE сильно вырос. Когда в 2021 году цена токенов достигла исторического максимума, ставка инвестора превысила $4 млн, но владелец кошелька тогда не продал свои криптомонеты.

В 2022-2023 годах этот мем-коин потерял более 90% своей стоимости. Но как только криптозима подошла к концу и курс DOGE немного восстанавился, инвестор продал все токены.

28 октября 2023 года он за три транзакции избавился от 5,39 млн DOGE, выручив около $370 тыс. Но после этого курс продолжил расти. Согласно данным криптоагрегатора Coinmarketcap, на максимуме в 2024 году DOGE стоил $0,23 — это более чем на 235% выше средней цены продажи инвестором своих токенов. Таким образом, если бы он дождался и реализовал свою криптовалюту тогда, его прибыль составила бы $1,25 млн, то есть почти на $900 тыс. выше.

Как уже писал OBOZ.UA, американский миллиардер Илон Маск тоже является владельцем токенов Dogecoin (DOGE). Согласно разным оценкам, ему принадлежит от 2,5 млн до З6 млрд токенов, что эквивалентно от $210 тыс. до $З млрд.

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