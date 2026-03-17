Цены изменятся еще до Пасхи: что будет со стоимостью ключевых продуктов в Украине

До конца марта в Украине молочные продукты могут подорожать на 6-12% из-за роста затрат на логистику, экспорт и сокращения производства сырья. В то же время цены на мясо остаются относительно стабильными пока что, но ближе к Пасхе ожидается их рост из-за сезонного спроса и подорожания кормов на фоне высоких цен на топливо.

Об этом рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии медиа. По оценкам экспертов, уже к концу марта цены на молочные продукты в Украине могут вырасти на 6-12%. Основными причинами являются:

рост затрат на логистику;

активизация экспорта;

общее давление затрат в производстве.

Хотя зимний период был относительно стабильным из-за низкого спроса и даже избытка продукции на мировом рынке, ситуация постепенно меняется. К концу весны спрос на молочную продукцию начнет расти, что дополнительно подтолкнет цены вверх.

В то же время производители сталкиваются с другой проблемой – сокращением поголовья скота. Содержание коров становится менее выгодным, что влияет на объемы производства молока и создает долгосрочные риски для рынка. На глобальном уровне цены на молочную продукцию некоторое время снижались из-за перепроизводства. Однако эта тенденция не гарантирует стабильности для Украины.

Наоборот, из-за конкуренции на европейских рынках и изменения цен на сырье украинские производители вынуждены адаптироваться, что часто означает рост конечной стоимости для потребителя. Ситуация на рынке мяса пока выглядит более стабильной. Предложение остается достаточным, поэтому резких скачков цен пока не наблюдается. Однако это временно, основная причина – рост стоимости горючего, которое влияет на:

цену кормов;

логистику;

расходы на производство.

Из-за того, что производители имеют определенные запасы кормов, эффект от подорожания топлива проявляется не сразу, а с задержкой в несколько месяцев. Ключевым фактором для рынка мяса станет Пасха. Традиционно именно в этот период спрос на мясо резко возрастает, что дает производителям возможность поднимать цены.

Поэтому наиболее ощутимое подорожание ожидается именно накануне праздников, когда украинцы активно закупают продукты. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, в частности войну в Иране, эксперты не прогнозируют дефицита продовольствия в Украине. Исполнительный директор аграрного кооператива Александр Буюкли отмечает, что рынок остается обеспеченным.

Однако рост сопутствующих расходов – на топливо, логистику и производство может привести к общему подорожанию продуктов примерно на 10%. По состоянию на март украинцы уже платят:

около 60 грн за литр молока;

более 100 грн за сливочное масло;

от 92 грн за килограмм курятины;

более 400 грн за говядину.

Цены различаются в зависимости от региона и вида продукции, но общая тенденция к росту уже заметна. Украинский рынок продуктов постепенно входит в фазу подорожания, которое будет происходить неравномерно. Если молочная продукция реагирует на изменения быстрее, то мясной рынок демонстрирует более отложенную реакцию. В то же время ключевыми драйверами остаются:

цены на топливо;

экспортная активность;

сезонный спрос;

состояние аграрного производства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начали снижаться оптовые цены на картофель – сейчас его продают по 6-13 грн за килограмм, что примерно на 20% дешевле, чем в конце прошлой недели, и на 61% ниже, чем в этот же период в прошлом году. Причиной удешевления стал рост объемов некондиционной продукции и большие запасы в хранилищах.

