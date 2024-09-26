Популярная среди украинских беженцев страна начала отказывать в убежище: кому именно и какие причины

Норвегия начала отказывать во временной защите украинским беженцам из регионов, признанных "безопасными", или не проживавшим в Украине во время начала войны. Это часть мер экономии из-за кризиса беженцев, который страна сейчас переживает.

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Об этом пишет NRK. Министр юстиции Норвегии Эмилия Энгер Мель подтвердила, что власти страны столкнулись с кризисом беженцев и вынуждены внедрять экономические меры, касающиеся не только украинцев, но и беженцев из других стран.

Норвегия приняла более 80 тысяч украинских беженцев, что больше, чем население всей провинции Финнмарк. Министр заявила, что правительство должно сосредоточиться на помощи тем, кто действительно нуждается в защите.

Норвегия, как и большинство стран Европейского Союза, ввела временную защиту для украинских беженцев после начала войны в феврале 2022 года. Однако весной 2024 года правительство страны объявило о введении индивидуального подхода к рассмотрению заявлений. Это означает, что теперь украинцы, не находившиеся на родине во время начала войны или имеющие двойное гражданство, не могут рассчитывать на автоматическое предоставление защиты.

Кроме того, прибывшие из регионов Украины, признанных безопасными, также могут получить отказ. В сентябре 2024 г. правительство расширило список безопасных регионов, в которые вошли Львовская, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Ровенская области. По мнению норвежских властей, в этих регионах не происходят активные боевые действия, поэтому пребывание там считается безопасным.

Мель заявила, что усиление контроля за предоставлением временной защиты украинцам является частью более широких мер экономии, которые вынуждена принять Норвегия из-за кризиса беженцев. По ее словам, цель этих мер – оказать помощь тем, кто в ней больше всего нуждается, а также сохранить ресурсы страны на уровне, который позволит обеспечивать поддержку наиболее уязвимым категориям беженцев.

"Мы должны вернуться к конкретным мерам. Но нет сомнений, что может быть усиление (экономии)", – заявила Мель. Заявки ряда украинских беженцев уже были отклонены, но никто из них пока не был выслан из страны принудительно. В то же время, некоторым беженцам отказано в предоставлении места жительства.

По данным на июль 2024 года, более 4,1 миллионов украинцев имели статус временной защиты в странах Европейского Союза. Норвегия, не входящая в ЕС, но поддерживающая подобную политику в отношении беженцев, оказалась под большим давлением из-за значительного числа украинцев, прибывших в страну после начала войны. Вопрос о том, будет ли продолжено действие коллективной защиты для украинцев в 2025 году, остается открытым.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство Ирландии пересматривает выплаты в размере 800 евро (36 837 грн) арендодателям, предоставляющим жилье украинским беженцам, чтобы выровнять условия на рынке аренды. При этом украинцы могут рассчитывать на дальнейшую помощь, хотя условия поддержки меняются из-за кризиса с жильем.

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