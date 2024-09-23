Одна из стран ЕС пересматривает выплаты украинским беженцам: кого могут лишить средств

Правительство Ирландии пересматривает выплаты в размере 800 евро (36837 грн) арендодателям, которые предоставляют жилье украинским беженцам, чтобы выровнять условия на рынке аренды. При этом украинцы могут рассчитывать на дальнейшую помощь, хотя условия поддержки меняются из-за кризиса с жильем.

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Об этом пишет Irish Independent. С начала войны в Украине правительство Ирландии ввело одну из самых щедрых программ поддержки беженцев в Европейском Союзе.

Ирландские арендодатели получают компенсацию за предоставление жилья украинцам. Сначала эта сумма составляла 400 евро в месяц (18 418 грн), но впоследствии ее увеличили до 800 евро (36 837 грн). Эти деньги выплачиваются арендодателям, независимо от того, работают беженцы или имеют другие источники дохода.

Государственная поддержка распространяется на любую свободную комнату или недвижимость, принадлежащую ирландцам, где они размещают украинцев. Программа помогла тысячам украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за войны, найти временное жилье в Ирландии. Однако эта система выплат оказалась под давлением критики.

Партия Шинн Фейн, одна из ведущих политических сил Ирландии, выразила обеспокоенность выплатами в размере 800 евро арендодателям. В частности представители партии утверждают, что такие выплаты создают неравные условия на рынке жилья. По мнению представителей Шин Фейн, выплаты за размещение украинцев могут давать арендодателям больше финансовых выгод по сравнению с тем, если бы они сдавали жилье местным жителям или другим арендаторам.

Пирс Догерти, представитель партии Шинн Фейн, отметил, что арендодатель в регионе, где средняя арендная плата составляет 800 евро, имеет возможность выбирать: сдавать жилье украинцам с временной защитой без необходимости платить налог или другим арендаторам, но уже с учетом налогообложения. Это создает неравные условия для местных арендаторов, что, по словам партии, несправедливо и выбивает с рынка других.

Правительство Ирландии пересматривает выплаты арендодателям, которые предоставляют жилье украинским беженцам. Министр жилищного хозяйства Дарра О'Брайен сообщил, что чиновники изучают эту ситуацию в контексте директивы ЕС по временной защите беженцев. Хотя еще не принято окончательное решение, представители правительства подчеркнули, что полной отмены выплат не планируется.

С марта 2024 правительство Ирландии изменило правила размещения новоприбывших украинских беженцев. Право на бесплатное жилье ограничили 90 днями, а выплаты во время проживания в гостиницах или пансионах сократили до 38,80 евро (1749 грн) в неделю. Эти изменения были введены из-за того, что система поддержки перегружена, а жилищный кризис в стране усилился.

В сентябре 2024 года сокращение выплат распространилось на всех украинцев независимо от даты их прибытия в страну. Чиновники подсчитали, что изменения коснутся около 19 000 украинцев, которые прибыли в первые два года войны и до сих пор не имеют работы. Такой шаг должен снизить финансовую нагрузку на государственный бюджет и обеспечить равные условия для всех жителей страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Швейцарии планируют введение дебетовых карт для просителей убежища, которые заменят наличную выплату социальной помощи. В то же время, украинские беженцы, находящиеся под специальным статусом защиты S, будут продолжать получать поддержку до марта 2026 года.

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