Популярная платформа Buy Me a Coffee закроется для украинцев: что случилось и как вывести деньги

Популярная краудфандинговая платформа Buy Me a Coffee прекращает обслуживать украинские аккаунты из-за страха ненароком обслужить клиентов с оккупированных территорий страны и попасть под санкции. Новые аккаунты из Украины уже не регистрируются, а старым дали пару недель на вывод средств. Главная проблема заключается в том, что Buy Me a Coffee остановит поддержку платежных систем Wise и Payoneer, которыми пользовались украинцы.

Видео дня

Как сообщили в компании в ответ на запрос профильного издания DEV, украинцам рекомендуют воспользоваться системой Stripe Express. Она "совместима с новыми функциями и поддерживается в 130+ странах", говорят в компании. Правда, есть проблема – этот сервис недоступен в Украине.

"Мы понимаем, что это изменение влияет на такие страны как Украина. Хотим заверить вас, что это было ненамеренно", – также заявила представительница Buy Me a Coffee в комментарии изданию.

Как вывести деньги с Buy Me a Coffee по новым правилам?

Украинские авторы все еще могут забрать деньги через Payoneer и Wise до 14 августа 2024 года. В дальнейшем это можно сделать только через Stripe, что придется делать с помощью иностранных счетов или третьих лиц.

Минимальная сумма вывода средств на Buy Me a Coffee – 10 долларов. Для вывода средств необходимо перейти в раздел "Payouts", далее в "Withdraw" и "Direct Bank Deposit". Там нужно выбрать пункт "Setup Bank Deposit" и указать реквизиты счета в выбранной платежной системе.

Снять деньги с Payoneer можно двумя способами – через кассу в банке или на банковский счет через мобильные приложения банков. С Wise вывести средства можно на счет любого украинского банка. А вот со Stripe выводить средства придется только на карту в иностранном банке.

Что случилось с Buy Me a Coffee?

Краудфандинговая компания в начале августа объявила о прекращении регистрации новых пользователей из Украины. Это решение там объяснили обновлением политики компании и усложнением законодательных требований.

В письмах, разосланных пользователям платформы, представители Buy Me a Coffee заявили, что около 20% территории Украины подпадают под санкции. А это, по мнению компании, "создает значительные трудности для точной верификации" местоположения каждого пользователя.

Поэтому "возникают значительные риски ошибок", которых "компания пытается избежать". "Мы понимаем, что это может вызвать разочарование, и искренне извиняемся за любые неудобства, которые это может повлечь за собой", – говорится в письмах. Также представители платформы заявили, что готовы предоставить пользователям "больше возможностей при улучшении обстоятельств".

Такое решение компании может привести к уменьшению количества украинского контента на платформе Youtube, считают пользователи платформы. Ведь именно Buy Me a Coffee была основным источником дохода многих каналов. Об этом, в частности, предупредил украинский актер озвучки и автор контента AdrianZP.

"Все открывшие страницы на BuyMeaCoffee могут закрывать свои каналы, включая меня. Поскольку дальнейшее использование этой платформы больше невозможно для украинских творцов", – отметил автор.

Он подтвердил, что система Stripe, которую предлагает Buy Me a Coffee в качестве альтернативы Wise и Payoneer, недоступна в Украине. "Единственно возможный метод вывода становится сервис Stripe, который не доступен в Украине, и до 14 августа все авторы смогут в последний раз вывести свои средства", – заявил криэйтор.

Как сообщал OBOZ.UA, платежные проблемы возникают не только с платформой Buy Me a Coffee. Так, банки ЕС массово блокируют переводы украинцев – преимущественно это затронуло жителей областей, частично оккупированных Россией, но даже из подконтрольных Украине населенных пунктов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!