Помощь безработным: на какие выплаты могут рассчитывать украинцы и повысят ли их

По состоянию на 1 ноября пособие по безработице получают 41,9 тысяч украинцев, из которых 68% получают повышенную выплату в 3600 гривен. В разработке также находится новый законопроект, который должен восстановить довоенные стандарты выплат и снять ограничения, введенные во время военного положения.

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Об этом сообщила глава правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы Наталья Землянская в комментарии СМИ. С 1 октября 2024 Фонд увеличил минимальную выплату по безработице на 44%, доведя ее до 3600 гривен.

Это решение касается отдельных категорий граждан, среди которых люди без достаточного страхового стажа (менее 7 месяцев в течение последнего года), лица с прерванным стажем более семи месяцев, а также внутренне перемещенные лица, лишившиеся документов, подтверждающих их страховой стаж. На сегодняшний день 28,6 тысячи безработных (68% от общего количества получателей пособия) получают повышенную выплату в размере 3600 гривен. Это составляет 45% от минимальной заработной платы, которая сейчас равна 8000 гривен, что соответствует рекомендациям Международной организации труда (МОТ) по размеру пособия по безработице.

Перед принятием решения о повышении минимальной помощи обсуждались два варианта увеличения: до 3028 грн (на базе прожиточного минимума) или до 3600 грн (45% от минимальной зарплаты). В ходе дебатов с работодателями и представителями профсоюзов было решено поддержать второй вариант, поскольку профсоюзы всегда выступают за повышение социальных стандартов.

Однако даже после увеличения минимальных выплат не все безработные получают одинаковую сумму. По данным Землянской, 1,8 тысяч человек (4% от общего количества) получают всего 1500 гривен ежемесячно. Для 11,5 тысяч безработных (28%) размер пособия рассчитывается с учетом их предыдущей заработной платы.

Наталья Землянская также отметила, что в настоящее время продолжается разработка законопроекта, призванного восстановить довоенные стандарты выплат по безработице. С апреля 2022 г. из-за военного положения были введены ограничения: максимальная продолжительность получения пособия составляет 90 календарных дней, а максимальный размер выплат ограничен минимальной заработной платой.

Землянская подчеркнула, что уже начались дискуссии о возможности возврата предыдущих периодов выплат и снятия ограничений по их размеру. По ее словам, "пора возвращать Фонду страховую функцию в части выплат по безработице", хотя эта позиция не является однозначной и вызывает споры среди экспертов.

В будущем ожидается расширение программы поддержки безработных и повышение минимальных выплат в соответствии со стандартами МОТ. Также вероятно, что новый законопроект возобновит довоенные правила, что улучшит ситуацию для многих потерявших работу граждан.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стартовала новая волна денежной помощи от ВПП ООН, охватывающая пенсионеров, лиц без права на пенсию, взрослых и детей с инвалидностью на прифронтовых территориях. Размер выплат зависит от разницы между 3250 грн и уже получаемой социальной помощью.

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